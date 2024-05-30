Rapor alamayan sürücü adayı sağlık görevlilerine bıçak çekti

Rize'de sağlık raporu almak için gittiği hastanede sağlık görevlilerini bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Osman Kalaycı tutuklandı. Hastane personelinin bıçak çeken şüpheliyi ikna edip, sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Rapor alamayan sürücü adayı sağlık görevlilerine bıçak çekti - 1

Rize'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Osman Kalaycı (43) sürücü belgesinde istenilen sağlık raporunu almak için önceki gün öğle saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Hastanesi'ne gitti. Kalaycı'nın hekimler tarafından araç kullanmasının sakıncalı olduğu belirlendi. Raporu alamayınca sağlık çalışanları ile tartışan Osman Kalaycı, poliklinikte cebindeki bıçağı eline alarak, tehditler savurdu.

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Rapor alamayan sürücü adayı sağlık görevlilerine bıçak çekti - 2

Hastane personeli tarafından sakinleştirilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Kalaycı, tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Rapor alamayan sürücü adayı sağlık görevlilerine bıçak çekti - 3

Şüphelinin poliklinikte elinde bıçakla sağlık çalışanları ile tartıştığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hastane personelinin, elinde bıçak olan şüpheliyi, ikna edip, sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Rapor alamayan sürücü adayı sağlık görevlilerine bıçak çekti - 4

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve beraberindeki heyetle hastaneye giderek, sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Vali Baydaş, "Hiçbir kamu görevlisi, yaptığı kamu görevi nedeni ile şiddete maruz kalamaz ve kalmamalıdır. Yaşanmamasını istediğimiz bir hadiseydi. Buraya gelerek personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ayrıca alınması gereken tedbirler ile ilgili konuları değerlendirdik.” diye konuştu.

Rapor alamayan sürücü adayı sağlık görevlilerine bıçak çekti - 5

"DEĞİL FİZİKSEL, SÖZEL ŞİDDET DAHİ KABUL EDİLEMEZ"

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da görevini iyi şekilde yapan sağlık çalışanlarına karşı bıçakla tehdit gibi bir vahim olayla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu tür saldırıların son bulması için toplum olarak birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Şimdiye kadar hastanemizde birçok fedakarlık örneğine şahit olduk. Geceli gündüzlü çalışan sağlık çalışanlarımız kendilerini bu hizmete adamış kişiler. Sadece olayı yaşayanları değil, tüm sağlık çalışanlarını etkilemekte olan bir durum. Bu tür olaylar, sağlık hizmeti kalitesini de oldukça düşürmektedir. Toplum olarak destek olursak daha iyi bir hizmet verebileceğimizin inancındayız. Değil fiziksel şiddet, sözel bir şiddet dahi kabul edilemez."

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