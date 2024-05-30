Rapor alamayan sürücü adayı sağlık görevlilerine bıçak çekti
Rize'de sağlık raporu almak için gittiği hastanede sağlık görevlilerini bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Osman Kalaycı tutuklandı. Hastane personelinin bıçak çeken şüpheliyi ikna edip, sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Rize'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Osman Kalaycı (43) sürücü belgesinde istenilen sağlık raporunu almak için önceki gün öğle saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Hastanesi'ne gitti. Kalaycı'nın hekimler tarafından araç kullanmasının sakıncalı olduğu belirlendi. Raporu alamayınca sağlık çalışanları ile tartışan Osman Kalaycı, poliklinikte cebindeki bıçağı eline alarak, tehditler savurdu.