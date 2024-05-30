Rapor alamayan sürücü adayı sağlık görevlilerine bıçak çekti

"DEĞİL FİZİKSEL, SÖZEL ŞİDDET DAHİ KABUL EDİLEMEZ"

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da görevini iyi şekilde yapan sağlık çalışanlarına karşı bıçakla tehdit gibi bir vahim olayla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu tür saldırıların son bulması için toplum olarak birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Şimdiye kadar hastanemizde birçok fedakarlık örneğine şahit olduk. Geceli gündüzlü çalışan sağlık çalışanlarımız kendilerini bu hizmete adamış kişiler. Sadece olayı yaşayanları değil, tüm sağlık çalışanlarını etkilemekte olan bir durum. Bu tür olaylar, sağlık hizmeti kalitesini de oldukça düşürmektedir. Toplum olarak destek olursak daha iyi bir hizmet verebileceğimizin inancındayız. Değil fiziksel şiddet, sözel bir şiddet dahi kabul edilemez."