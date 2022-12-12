Antalya Kumluca'yı sel vurdu

EĞİTİME ARA VERİLDİ

NTV yayınına katılan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "İlçede 50 yıldır böyle bir durum görmedik, kriz merkezi oluşturduk" dedi.

AFAD'dan destek istediklerini belirten Köleoğlu, ilçede okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

Şu ana kadar can kaybı ya da kayıp ihbarı yok.