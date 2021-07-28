Antalya Manavgat'ta büyük yangın

DHA 28.07.2021 - 17:33
Bölgede çok sayıda kişiye ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına, havadan ve karadan da müdahale ediliyor.
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen 51 kişinin tedavi amaçlı hastanelere geldiğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgeden yangına ilişkin bilgi verdi.
Pakdemirli, ''Yangnı körükleyecek her türlü sebep mevcut'' dedi.
53 vatandaşın yangından etkilendiğini açıklayan Pakdemirli, ''Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. Can kaybı olmaması için büyük uğraş veriyoruz'' diye konuştu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının 4 ayrı noktada çıkmasının oldukça düşündürücü olduğunu belirtti ve güvenlik güçlerinin durumu araştırdığını da ekledi.
Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da aktaran Böcek, dumandan etkilenen vatandaşların olduğunu açıkladı.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgedeki en büyük yangın olduğunu söyledi.
Sözen, ''Yangın 15 kilometrelik alana yayılmış durumda'' diyerek bilgi verdi.