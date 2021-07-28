Antalya Manavgat'ta büyük yangın

Antalya Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmaları kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle ilerliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede yangını körükleyecek her türlü sebebin olduğunu söyledi. Pakdemirli, ''Şu ana kadar 53 kişi yangından etkiledi'' bilgisini verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek de NTV'de yangının 4 noktada birden başlamasının düşündürücü olduğunu söyledi.

DHA 28.07.2021 - 17:33

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
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Bölgede çok sayıda kişiye ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına, havadan ve karadan da müdahale ediliyor.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

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Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı.
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Bölgeyi tamamen duman kaplarken, yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale ediliyor.
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YARALILAR VAR

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen 51 kişinin tedavi amaçlı hastanelere geldiğini bildirdi.

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Yangından etkilenenlerin hastanelere başvurduğunu anlatan Hülür, "Manavgat'taki yangınlardan etkilenen 51 kişi tedavi amaçlı hastanelere geldi. 47'sinin durumu hafif, oksijen tedavisi alıp taburcu edilecek. Vatandaşlardan birinin yüzde 30 yanığı birinin ise ayağında kırık var. Şu an hiçbirinin hayati tehlikesi yok." dedi.
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''HER TÜRLÜ SEBEP MEVCUT'' 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgeden yangına ilişkin bilgi verdi. 

Pakdemirli, ''Yangnı körükleyecek her türlü sebep mevcut'' dedi. 

53 vatandaşın yangından etkilendiğini açıklayan Pakdemirli, ''Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. Can kaybı olmaması için büyük uğraş veriyoruz'' diye konuştu. 

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MANAVGAT KAYMAKAMI SON DURUMU NTV'DE ANLATTI

NTV'ye konuşan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit şunları söyledi: "Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki evler önemli ölçüde boşaltıldı. Havadan müdahale devam ediyor. Görülmemiş bir şey. Çok üzücü. Bazı mahsur kalanlar olduğuna dair bilgiler geliyor. Ama ne olarak hastanelere intikal etmiş bir şey yok."
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''4 AYRI NOKTADA BİRDEN ÇIKMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ''

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının 4 ayrı noktada çıkmasının oldukça düşündürücü olduğunu belirtti ve güvenlik güçlerinin durumu araştırdığını da ekledi.

Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da aktaran Böcek, dumandan etkilenen vatandaşların olduğunu açıkladı. 

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgedeki en büyük yangın olduğunu söyledi.

Sözen, ''Yangın 15 kilometrelik alana yayılmış durumda'' diyerek bilgi verdi. 

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Manavgat Devlet Hastanesi çevresinde de yangın nedeniyle yoğun önlem alındığı ifade edildi.
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Yangına ilişkin AFAD'dan bir açıklama yapıldı. Söndürme çalışmalarının 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozer ile yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, Yeniköy ve yakınındaki yerleşim yerlerinden, ormana yakın bölgelerdeki evlerin Jandarma tarafından tahliye edildiği kaydedildi.
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BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.
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