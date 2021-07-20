Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Plajda görevli atlı polisler de corona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

İHA 20.07.2021 - 13:19

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 1
Hava sıcaklığının 31 derece, nem oranının ise yüzde 53 ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya, salgın zamanındaki en hareketli günlerini yaşıyor.
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 2

SAHİLLER DOLDU

Turizm sezonunun açılması ve kısıtlamaların kaldırılmasına 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin eklenmesiyle birlikte kent eski günlerine geri döndü.
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 3
Günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıran tatilciler, bayramın ilk gününü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde geçiriyor.
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 4

ATLI POLİSLERDEN DENETİM

Sahilde her geçen dakika yoğunluk artarken, plajda görevli atlı polisler de corona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. Görevliler vatandaşlara sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 5

4 GÜN BOYUNCA HAVA GÜNEŞLİ

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, önümüzdeki 4 gün boyunca kentte havanın güneşli olduğu ve hava sıcaklığının 32 ila 35 derece arasında değişkenlik göstereceği ön görülürken, nem oranının ise yüzde 85’e kadar çıkması bekleniyor.
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 6
Antalya sahillerindeki bayram yoğunluğundan kareler...
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 7
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 8
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 9
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 10
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 11
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 12
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 13
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 14
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 15
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 16

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