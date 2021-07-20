Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

Hava sıcaklığının 31 derece, nem oranının ise yüzde 53 ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya, salgın zamanındaki en hareketli günlerini yaşıyor.

ATLI POLİSLERDEN DENETİM Sahilde her geçen dakika yoğunluk artarken, plajda görevli atlı polisler de corona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. Görevliler vatandaşlara sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.