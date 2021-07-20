Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Plajda görevli atlı polisler de corona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
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İHA 20.07.2021 - 13:19
Hava sıcaklığının 31 derece, nem oranının ise yüzde 53 ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya, salgın zamanındaki en hareketli günlerini yaşıyor.
SAHİLLER DOLDU
Turizm sezonunun açılması ve kısıtlamaların kaldırılmasına 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin eklenmesiyle birlikte kent eski günlerine geri döndü.
Günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıran tatilciler, bayramın ilk gününü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde geçiriyor.
ATLI POLİSLERDEN DENETİM
Sahilde her geçen dakika yoğunluk artarken, plajda görevli atlı polisler de corona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. Görevliler vatandaşlara sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
4 GÜN BOYUNCA HAVA GÜNEŞLİ
Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, önümüzdeki 4 gün boyunca kentte havanın güneşli olduğu ve hava sıcaklığının 32 ila 35 derece arasında değişkenlik göstereceği ön görülürken, nem oranının ise yüzde 85’e kadar çıkması bekleniyor.
Antalya sahillerindeki bayram yoğunluğundan kareler...
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