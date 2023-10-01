Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde yangın paniği yaşandı. Otelin çatısında başlayan yangında, bazı odalar da zarar gördü. Yangının, bir müşterinin prizde unuttuğu şarj aletinin patlamasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın - 1

Manavgat’taki 5 yıldızlı otelde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangın, saat 10.15 sıralarında Gündoğdu Mahallesi’nde otelin girişinin bulunduğu binanın çatı katında çıktı.

Yoğun duman üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın - 2

Yangından etkilenen turistler ise kendilerini dışarı attı.

Yangında otelin çatı kısmında ve bazı odalarında maddi hasar meydana geldi.
Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın - 3

Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Muhtemel bir yaralanmaya karşı sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletildi.

Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın - 4

Dumandan etkilenen 1 kişinin ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın - 5

Yangın yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın - 6

Yapılan ilk incelemede yangının bir turistin telefonunu şarj ettiği sırada elektrik prizinde unuttuğu şarj aletinin patlaması sonucu çıktığı tespit edildi.

Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın - 7

Polis ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın - 8
Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın - 9
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