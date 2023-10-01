Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın

Manavgat’taki 5 yıldızlı otelde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangın, saat 10.15 sıralarında Gündoğdu Mahallesi’nde otelin girişinin bulunduğu binanın çatı katında çıktı.

Yoğun duman üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.