Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde yangın paniği yaşandı. Otelin çatısında başlayan yangında, bazı odalar da zarar gördü. Yangının, bir müşterinin prizde unuttuğu şarj aletinin patlamasından kaynaklandığı düşünülüyor.
Manavgat’taki 5 yıldızlı otelde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangın, saat 10.15 sıralarında Gündoğdu Mahallesi’nde otelin girişinin bulunduğu binanın çatı katında çıktı.Yoğun duman üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.