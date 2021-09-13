Antalya’da Akdağ eteklerindeki Uçarsu Şelalesi kurudu

Antalya’nın Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi’nin hemen üst kısmında bulunan Uçarsu Şelalesi her yıl ülke içerisinden ve yurt dışından onlarca ziyaretçi ağırlıyor.

Barajda toplanan su Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veriyor. Toroslar'dan fışkıran suların bir bölümü borulara alınarak Kaş ve Demre'nin mahallelerine içme suyu olarak götürülüyor.