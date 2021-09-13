Antalya’da Akdağ eteklerindeki Uçarsu Şelalesi kurudu

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Batı Toroslar'ın en yüksek ikinci tepesi olan 3024 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde bulunan Uçarsu Şelalesi kurudu. Şelalenin kurumadan önceki ve sonraki hali havadan drone kamerası ile görüntülenirken, akan sudan geriye kurumuş yosunlar kaldı.
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İHA 13.09.2021 - 10:16
Antalya’nın Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi’nin hemen üst kısmında bulunan Uçarsu Şelalesi her yıl ülke içerisinden ve yurt dışından onlarca ziyaretçi ağırlıyor.
Denizden yaklaşık 1800 metre yükseklikteki şelalenin suyu, Gömbe Yaylası'nın yanında bulunan Çayboğazı Barajı'na akıyor.
Barajda toplanan su Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veriyor. Toroslar'dan fışkıran suların bir bölümü borulara alınarak Kaş ve Demre'nin mahallelerine içme suyu olarak götürülüyor.
ŞELALEDEN GERİYE KURUMUŞ YOSUNLAR KALDI
Akdağ'ın eteklerinde bulunan Uçarsu Şelalesi Eylül ayının girmesi ile kurudu. Daha önce gürül gürül akan şelaleden tek damla su akmaması görenleri şaşırttı.
Şelalenin iki farklı anı yöre halkından motokros tutkunu Şaban Dede tarafından görüntülendi.
Temmuz-Ağustos döneminde çekilen görüntülerde şelaleden çok miktarda suyun aktığı görüldü. Geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde ise bir damla su görülmedi. Akan sudan geriye kurumuş yosunlar kaldı.
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