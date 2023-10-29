Antalya'da 'Cumhuriyet' coşkusu: Mete Gazoz, sönmeyen ateşle ok yakıp, atış yaptı

Mete Gazoz da etkinliğe katılmaktan dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek çok heyecanlandığını belirterek, "Benim için de çok güzel bir tecrübe oldu" diye konuştu.



Gazoz, atış yaptığı yayı da Vali Şahin’e hediye etti.