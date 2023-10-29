Antalya'da 'Cumhuriyet' coşkusu: Mete Gazoz, sönmeyen ateşle ok yakıp, atış yaptı
Antalya'nın Kemer ilçesinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında; olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Yunan mitolojisine 'Olimpos'un Sönmeyen Ateşi' olarak konu olan Yanartaş Milli Parkı’ndaki ateşle ok yakıp, atış yaptı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında Antalya’nın Çıralı bölgesinde bulunan Yanartaş Milli Parkı’nda etkinlik düzenlendi. Antalya Valiliği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Vali Hulusi Şahin, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ve 300 genç katıldı. Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş’ın sönmeyen ateşiyle yaktığı okla belirlenen alana atış yaptı. Gazoz’a gençlerin ilgisi yoğun olurken, fotoğraf çektirmek isteyenler uzun süre sıra bekledi.