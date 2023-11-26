Antalya'da dev dalgalar yat limanını yuttu: 1 tur, 2 balıkçı teknesi battı

Fenere giden mendireğin üzerinden aşan dev dalgalar balıkçı teknelerini bir sağa bir sola savurdu. Bir balıkçı teknesinde 3 kişi tehlikeye rağmen ekmek teknesinin batmaması için mücadele verdi. Tüm çabalara rağmen halatı kopan ve açığa sürüklenen bir tur teknesi parçalanarak battı. Fırtına 2 küçük balıkçı teknesi de suya gömüldü. Ayrıca denizin falezlerle birleştiği noktada yoğun şekilde atık ağaç, tahta, odun parçasının olduğu görüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ise dalgaya kapılma riskine rağmen, belediyenin 3 deniz otobüsünün emniyetini aldı. Batan tur teknesinin sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.