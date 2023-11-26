Antalya'da dev dalgalar yat limanını yuttu: 1 tur, 2 balıkçı teknesi battı
Meteorolojinin "Turuncu" kodla uyardığı Antalya’da oluşan dev dalgaların ardından 1 tur ve 2 balıkçı teknesi battı. Dalga boyu falezleri aştı ve yukarıdaki evlere ulaştı. Yat Limanı ve Konyaaltı sahilinde bulunan falezlere çarpan dalgalar nedeniyle sular yaklaşık 30 metre kadar yükseldi.
Turizm kenti Antalya’yı iki gündür etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sabaha karşı yağış etkisini kaybederken saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki dev dalgalar plajları adeta yuttu.