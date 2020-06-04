Antalya'da karantinanın uzatılmasına mahallelinin tepkisi büyük oldu: Polise taş attılar

Antalya'da bir mahalledeki 15 sokakta karantina süresi uzatıldı. Duruma tepkili olan mahalle sakinleri polise taş attı. Zaman zaman da gerginlik çıkartan grup, karantinanın kaldırılmasını istiyor. Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan 15 sokağın, corona virüs önlemleri kapsamında, karantina süresi 1 hafta daha uzatıldı. Sürenin uzatılmasına tepki gösteren halk sokaklara çıktı. Zaman zaman olay çıkartan grubu polis, ikna etmeye çalışsa da gerginlik yaşandı. Gruptan bazı vatandaşlar ise karantinanın kaldırılmasını isteyerek polise taş attı. Bazıları da polisin kurduğu demir bariyerleri aşmaya çalıştı. Tedbir amaçlı kurulan bariyerleri aşmak isteyen grubu dağıtmak için polis zaman zaman biber gazı ile müdahale etti. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir ve Serik Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, grupla konuşarak, sakinleştirdi. Bölgede polisin bekleyişi devam ediyor.