Antalya'da karantinanın uzatılmasına mahallelinin tepkisi büyük oldu: Polise taş attılar

Zaman zaman olay çıkartan grubu polis, ikna etmeye çalışsa da gerginlik yaşandı.

Gruptan bazı vatandaşlar ise karantinanın kaldırılmasını isteyerek polise taş attı.

Bazıları da polisin kurduğu demir bariyerleri aşmaya çalıştı.

Tedbir amaçlı kurulan bariyerleri aşmak isteyen grubu dağıtmak için polis zaman zaman biber gazı ile müdahale etti.