Antalya’da kaybolan Rus turist ölü bulundu
Antalya’nın Kemer ilçesinde tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus vatandaşı Nadezhda Larygina’nın cansız bedeni, ormanda bulundu.
Antalya’da kaybolan Rus turistin, cansız bedeni bulundu.
Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık’ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak’ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi.
8 Ocak’ta dönüş bileti bulunan ve otele dönmediği tespit edilen Nadezhda Larygina’nın havalimanından da çıkış yapmadığı saptandı.