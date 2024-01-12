Antalya’da kaybolan Rus turist ölü bulundu

Larygina’nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken, cep telefonunun ise olmadığı belirlendi.

Rus kadının doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkisinde arama çalışması başlatıldı. 10 Ocak’tan bu yana yoğun şekilde sürdürülen aramalara AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT, İHH ve ANDA üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip katıldı. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kameralardan incelemeler yaptı.