Antalya'da martta deniz keyfi
Anadolu Ajansı
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı sahilinde denizin keyfini çıkardı.
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1Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü.
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2Martta sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerden bazıları, Konyaaltı sahilinde denize girdi.
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3Bazı kent sakinleri, sahilde aileleri ve çocuklarıyla deniz manzarası seyretti, yürüyüş yapıp bisiklete bindi.
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4Denize giren İsmet Yücel, denizi, doğası, kültürü ve tarihiyle Antalya'nın görülmesi gereken bir kent olduğunu söyledi.
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5Arkadaşlarıyla 12 ay denize girdiğini belirten Yücel, "Denizde yüzmek bize moral, güç veriyor. Bir tarafımızda kar örtülü Beydağları, bir tarafımızda deniz ve güneş var. Harika bir doğa. Antalya'da yaşamak bir ayrıcalık, insanı mutlu ediyor. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." dedi.
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