Antalya’da milyonluk nöbet | Güneş batınca geliyorlar, doğunca gidiyorlar
Antalya’da, Türkiye’nin dört bir yanından toplanan 20 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edilip, mikroplarından arındırılmak üzere tarlalara seriliyor. Arazi sahipler, fiyatları 3 bin ila 400 bin lira arasında değişen halıları korumak için, sabaha kadar nöbet tutuyor.
Döşemealtı’nda kış aylarında buğday ekilen tarlalar, yaz aylarında hasatın yapılmasıyla halı işletmelerine açılıyor.
Arazi sahipleri ya da işletmeler, aralarında yüz yıllık tarihi olanların da bulunduğu halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor.
Daha sonra güneşe serilen halı ve kilimlerin renkleri soldurulup pastele dönüşmesi sağlanıyor.