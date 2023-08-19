Antalya’da milyonluk nöbet | Güneş batınca geliyorlar, doğunca gidiyorlar

Antalya’da, Türkiye’nin dört bir yanından toplanan 20 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edilip, mikroplarından arındırılmak üzere tarlalara seriliyor. Arazi sahipler, fiyatları 3 bin ila 400 bin lira arasında değişen halıları korumak için, sabaha kadar nöbet tutuyor.

Antalya’da milyonluk nöbet | Güneş batınca geliyorlar, doğunca gidiyorlar - 1

Döşemealtı’nda kış aylarında buğday ekilen tarlalar, yaz aylarında hasatın yapılmasıyla halı işletmelerine açılıyor.

Arazi sahipleri ya da işletmeler, aralarında yüz yıllık tarihi olanların da bulunduğu halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor.

Daha sonra güneşe serilen halı ve kilimlerin renkleri soldurulup pastele dönüşmesi sağlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’da milyonluk nöbet | Güneş batınca geliyorlar, doğunca gidiyorlar - 2

Milyonluk halı ve kilimler, güneşin altında belirli aralıklarla tersi ve düzü çevrilerek nemi ve sıcağı iyi şekilde alması ve renklerin tonlamasının sağlamlaşması sağlanıyor.

Antalya’da milyonluk nöbet | Güneş batınca geliyorlar, doğunca gidiyorlar - 3

Serildikleri alanı “halı tarlasına” çeviren el dokuması halı ve kilimler, güneşin altında mikroplardan arınıp, renk tonları oturduktan sonra müşterilerine veriliyor.

80 dönümlük arazide serili yaklaşık 20 bin halı görsel şölen oluşturuyor.

Antalya’da milyonluk nöbet | Güneş batınca geliyorlar, doğunca gidiyorlar - 4

GÜNEŞ BATINCA GELİYORLAR, DOĞUNCA GİDİYORLAR

Aralarında 400 bin liralık halının da bulunduğu halılar, akşam saatlerinde ise arazi sahipleri tarafından değişmeli nöbetle sabaha kadar hırsızlara ve yağmura karşı korunuyor.

Antalya’da milyonluk nöbet | Güneş batınca geliyorlar, doğunca gidiyorlar - 5

Güneşin batmasıyla birlikte araziye kangal köpekleriyle gelen gençler, halı tarlasının çevresini kolaçan ediyor.

Antalya’da milyonluk nöbet | Güneş batınca geliyorlar, doğunca gidiyorlar - 6

Tarlanın üç tarafına koyulan römorklarda da akşam yemeği yeniliyor, çay, kahve ve meşrubat içerek nöbet tamamlanıyor.

Antalya’da milyonluk nöbet | Güneş batınca geliyorlar, doğunca gidiyorlar - 7

Nöbet sırasında uykusu gelenler ise bu römorklarda uyuyabiliyor.

Antalya’da milyonluk nöbet | Güneş batınca geliyorlar, doğunca gidiyorlar - 8

Nöbet tutan gençlerden Halil Mert Topkara, kış aylarında ekilen tarlaların mahsul verdikten sonra biçildiğini ve ardından tarlanın halılar için kullanıldığını söyledi. Halıların son derece değerli olduğuna işaret eden Topkara, “Akşamları değişmeli nöbet tutuyoruz. Tehlike durumu olması durumunda çalılıklar tarafına köpeklerle bakıyoruz. Gerektiğinde sopalarla gidiyoruz. Üç römorkumuz var, orada uyuyoruz. Sabaha kadar sürüyor nöbet, ardından diğer ekip devam ediyor.” dedi.

Antalya’da milyonluk nöbet | Güneş batınca geliyorlar, doğunca gidiyorlar - 9

“EN BÜYÜK DERDİMİZ YAĞMUR”

Halı işletmeciliği yapan Hasan Topkara, 80 dönüm arazide 20 bine yakın el dokuması halı olduğunu kaydetti. Halıların çok değerli olduğunu belirten Topkara, “100 dolardan tut, 10-15 bin dolar değerinde halılar var. Halılarımızı korumak için nöbet tutuyoruz. Genelde burada hırsızlık olayları olmuyor ama yine de nöbetimize devam ediyoruz, tedbiri elden bırakmıyoruz. En büyük derdimiz ise yağmur. Gece hava bozup yağmur yağacak diye de bekliyoruz. 7/24 buradayım diyebilirim” ifadelerini kullandı.

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