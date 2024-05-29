Antalya’da müdür yardımcısına soruşturma: “Öğrencinin üzerine araç sürdü, kesici aletle kovaladı”

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adnan Birgül’ün başvurusu sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından A.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Daha önce de benzer olaylar nedeniyle A.Ç’nin iki kez idari soruşturma geçirdiği, ancak delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi.

“BENZER BİR OLAY 6 AY ÖNCE DE YAŞANDI”

Adnan Birgül, müdür yardımcısı A.Ç’nin oğluna sürekli şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Yaklaşık 6 ay önce de benzer bir olay yaşadıkları için A.Ç’den şikayetçi olduklarını anlatan Birgül, şunları anlattı:

“Öğrenciler okuldan çıktıktan sonra okul servis aracını 2,5 kilometre takip etmiş. Evime 150 metre mesafede oğlum servis aracından indikten sonra A.Ç. aracını oğlumun üzerine sürmüş. Bunun üzerine oğlum korkmuş, çantasını yere atarak kaçmaya başlamış. O da aracından inerek elindeki kesici aletle oğlumu 50- 60 metre kovalamış. Bunu gören servisteki diğer öğrencilerle mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine elindeki kesici aleti hızla aracının arka koltuğuna atıp, aracıyla olay yerinden uzaklaşmış.”