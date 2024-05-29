Antalya’da müdür yardımcısına soruşturma: “Öğrencinin üzerine araç sürdü, kesici aletle kovaladı”

Antalya’da bir okulda görev yapan müdür yardımcısı A.Ç, iddiaya göre 11 yaşındaki 6’ncı sınıf öğrencisi F.M.B’nin üzerine aracını sürdü, kesici aletle kovaladı. Polisin gözaltına aldığı A.Ç, savcılık tarafından serbest bırakılırken, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Antalya’da müdür yardımcısına soruşturma: “Öğrencinin üzerine araç sürdü, kesici aletle kovaladı” - 1

Antalya’da bir müdür yardımcısının 6’ncı sınıf öğrencisinin üzerine araç sürüp, kesici aletle kovaladığı iddiasına soruşturma başlatıldı.

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Antalya’da müdür yardımcısına soruşturma: “Öğrencinin üzerine araç sürdü, kesici aletle kovaladı” - 2

Serik’e bağlı Boğazkent Mahallesi’nde bulunan Nurten-Turan Kilit Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi F.M.B, 27 Mayıs’ta okul çıkışı eve giderken, servisten indiği sırada, iddiaya göre aynı okulun ilkokul kısmında müdür yardımcısı olarak görev yapan A.Ç’nin saldırısına uğradı.

A.Ç. aracını, servisten inen F.M.B’nin üzerine sürdükten sonra kesici aletle kovaladı.

Antalya’da müdür yardımcısına soruşturma: “Öğrencinin üzerine araç sürdü, kesici aletle kovaladı” - 3

Koşarak komşularının evine sığınan F.M.B, durumu ailesine anlattı.

Adnan Birgül, oğluyla polis merkezine giderek, A.Ç’den kasten yaralama ve tehdit suçlarından şikayetçi oldu.

Polisin gözaltına aldığı müdür yardımcısı A.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Antalya’da müdür yardımcısına soruşturma: “Öğrencinin üzerine araç sürdü, kesici aletle kovaladı” - 4

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adnan Birgül’ün başvurusu sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından A.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Daha önce de benzer olaylar nedeniyle A.Ç’nin iki kez idari soruşturma geçirdiği, ancak delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi.

“BENZER BİR OLAY 6 AY ÖNCE DE YAŞANDI”

Adnan Birgül, müdür yardımcısı A.Ç’nin oğluna sürekli şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Yaklaşık 6 ay önce de benzer bir olay yaşadıkları için A.Ç’den şikayetçi olduklarını anlatan Birgül, şunları anlattı:

“Öğrenciler okuldan çıktıktan sonra okul servis aracını 2,5 kilometre takip etmiş. Evime 150 metre mesafede oğlum servis aracından indikten sonra A.Ç. aracını oğlumun üzerine sürmüş. Bunun üzerine oğlum korkmuş, çantasını yere atarak kaçmaya başlamış. O da aracından inerek elindeki kesici aletle oğlumu 50- 60 metre kovalamış. Bunu gören servisteki diğer öğrencilerle mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine elindeki kesici aleti hızla aracının arka koltuğuna atıp, aracıyla olay yerinden uzaklaşmış.”
Antalya’da müdür yardımcısına soruşturma: “Öğrencinin üzerine araç sürdü, kesici aletle kovaladı” - 5

“OĞLUMUN CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ”

Oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini kaydeden Adnan Birgül, “Sınavların olduğu son dönemlerde oğlumun can güvenliği olmadığı için okula tereddüt ederek gönderiyorum. Bu şahsın okula dönmesi halinde veliler olarak çocuklarımızı okuldan çekmeyi düşünüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayetlerimizi ilettik. Bu şahsın sorunlu biri olduğunu söylediler.” dedi.

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