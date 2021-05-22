Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geçen yıl 'doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı' ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Çam ağaçları ile yerdeki bitki örtüsünün alevlere teslim olduğu bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazözler ve helikopter sevk edildi.