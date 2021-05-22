Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Lara Plajı karşısındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

DHA 22.05.2021 - 14:12

Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 1
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geçen yıl 'doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı' ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 2
Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.
Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 3
Çam ağaçları ile yerdeki bitki örtüsünün alevlere teslim olduğu bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazözler ve helikopter sevk edildi.
Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 4
Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 5

Kova ile kum taşıyarak söndürme çalışmalarına katılan Rus vatandaşı Kira Sezgin, evinden yangını gördükten sonra ihbarda bulundu.

Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 6
Ardından müdahale etmeye geldiğini belirten Sezgin, "Alanın kum olması nedeniyle arasözler haricinde kimse giremedi" dedi.
Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 7
Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 8
Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 9
Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 10
Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 11
Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 12
Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 13
Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 14
Antalya'da korkutan yangın: Kum taşıdılar - 15

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