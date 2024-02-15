Antalya'da sel felaketinin faturası 300 milyon TL
Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte 13 Şubat'ta gece yarısı yaşanan sağanağın neden olduğu sel felaketi hasarının 300 milyon TL'yi bulduğunu söyledi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Şahin, "Vatandaşlarımızın maddi zararlarını kısa sürede gidereceğiz ve Antalya tekrar hayatın normal döngüsüne dönecektir." dedi.
Antalya'da 13 Şubat'ta şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel nedeniyle tarım arazileri sular altında kalırken, ev ve iş yerleri ile araçlar da büyük hasar gördü.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, AFAD İl Müdürlüğü'ndeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte sel sonrası çalışmalar hakkında bilgi verdi.