Antalya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti: Otomobil sel sularıyla sürüklendi

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesi'nde meydana gelen sel, turizm tesislerine zarar verdi. Sel nedeniyle taşan derede bir otomobil sular içerisinde kaldı. Sahil ise gelen yağmur suyuyla adeta çamura döndü.

Antalya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti: Otomobil sel sularıyla sürüklendi - 1

Adrasan Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti: Otomobil sel sularıyla sürüklendi - 2

Meydana gelen sel, turizm tesislerine zarar verdi. Şiddetli sağanak yağmur mahalle içinden geçen Sarıkavak Deresi'nin tasmasına sebep oldu.

Antalya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti: Otomobil sel sularıyla sürüklendi - 3
Antalya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti: Otomobil sel sularıyla sürüklendi - 4

Sarıkavak Deresi’nin taşıması sonucunda dere içerisinde bulunan köşkler, sandalye ve masalar sele kapıldı. Ayrıca Sarıkavak Deresi'nde sele kapılan araç da sel sularıyla birlikte sürüklendi. Araçta bulunan kişiler kendi imkanları ile kurtuldu.

Antalya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti: Otomobil sel sularıyla sürüklendi - 5

Fırtına yüzünden deniz dalgaları da turizm tesislerine kadar yaklaştı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.

Antalya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti: Otomobil sel sularıyla sürüklendi - 6
Antalya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti: Otomobil sel sularıyla sürüklendi - 7
Antalya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti: Otomobil sel sularıyla sürüklendi - 8
Antalya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti: Otomobil sel sularıyla sürüklendi - 9
Antalya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti: Otomobil sel sularıyla sürüklendi - 10
Antalya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti: Otomobil sel sularıyla sürüklendi - 11
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