Antalya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti: Otomobil sel sularıyla sürüklendi

Sarıkavak Deresi’nin taşıması sonucunda dere içerisinde bulunan köşkler, sandalye ve masalar sele kapıldı. Ayrıca Sarıkavak Deresi'nde sele kapılan araç da sel sularıyla birlikte sürüklendi. Araçta bulunan kişiler kendi imkanları ile kurtuldu.