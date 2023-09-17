Antalya’da tarihi binada yangın | Mahalle muhtarı: Bu mahallede her pazar bir ev yanıyor

Antalya’nın Kaleiçi semtinde, kullanılmayan tarihi bir binada yangın çıktı. Yangında 2 kullanılmayan tarihi bina, 1 müstakil ev küle döndü, 7 katlı apartmanın dış cephesi zarar gördü. Mahalle muhtarı, “Her Pazar bu mahallede bir ev yanıyor, tarih yanıyor, insanlar acı çekiyor.” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Antalya’da tarihi binada yangın | Mahalle muhtarı: Bu mahallede her pazar bir ev yanıyor - 1

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kaleiçi’ndeki kullanılmayan tarihi bir binada saat 14.00’te yangın çıktı.

Kısa sürede binayı saran alevler, bitişikteki diğer tarihi yapıya, oradan da müstakil eve sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, polis çevre güvenliğini aldı.

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Antalya’da tarihi binada yangın | Mahalle muhtarı: Bu mahallede her pazar bir ev yanıyor - 2

Yaklaşık 20 itfaiye aracının müdahalede bulunduğu yangın, yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

Söndürme işlemleri sırasında yanan binanın duvarlarında çökmeler yaşandı.

Çalışmalara mahalle sakinleri de destek verdi.
Antalya’da tarihi binada yangın | Mahalle muhtarı: Bu mahallede her pazar bir ev yanıyor - 3

4 YAPIDA HASAR VAR

Yangında 2 kullanılmayan tarihi bina, bir müstakil ev küle döndü, 7 katlı apartmanın dış cephesi zarar gördü.

Bina sakinlerinin tahliye edildiği yangında yaralanan olmazken, alevlerden korkup kaçan kedisini yanan binanın yanında arayan genç kadın büyük korku yaşadı.
Antalya’da tarihi binada yangın | Mahalle muhtarı: Bu mahallede her pazar bir ev yanıyor - 4

HER PAZAR YANGIN ÇIKIYOR

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatırken, Haşimişcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, mahallede sık sık metruk binalarda yangın çıktığını belirterek duruma isyan etti.

Ay, “Bu yangınların önüne geçemiyoruz. Birçok dairede yanmalar var. Birçok insan şuanda mağdur. Her ay bu yangın olayını yaşıyoruz. Tarih yanıyor, insanlar acı çekiyor. Otellerde kalanlar vardı çoğu boşaltıldı. Antalya’nın göbeğinde böyle tarihi bir mahalle yok oluyor. Bizler el birliği yardım ettik söndürmeye çalıştık. Yüksek katlı binanın içi komple simsiyah olmuş. Her Pazar günü bunları yaşamak istemiyoruz.” dedi.
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