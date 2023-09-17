Antalya’da tarihi binada yangın | Mahalle muhtarı: Bu mahallede her pazar bir ev yanıyor
Antalya’nın Kaleiçi semtinde, kullanılmayan tarihi bir binada yangın çıktı. Yangında 2 kullanılmayan tarihi bina, 1 müstakil ev küle döndü, 7 katlı apartmanın dış cephesi zarar gördü. Mahalle muhtarı, “Her Pazar bu mahallede bir ev yanıyor, tarih yanıyor, insanlar acı çekiyor.” sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kaleiçi’ndeki kullanılmayan tarihi bir binada saat 14.00’te yangın çıktı.
Kısa sürede binayı saran alevler, bitişikteki diğer tarihi yapıya, oradan da müstakil eve sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, polis çevre güvenliğini aldı.