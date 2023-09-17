Antalya’da tarihi binada yangın | Mahalle muhtarı: Bu mahallede her pazar bir ev yanıyor

HER PAZAR YANGIN ÇIKIYOR

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatırken, Haşimişcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, mahallede sık sık metruk binalarda yangın çıktığını belirterek duruma isyan etti.

Ay, “Bu yangınların önüne geçemiyoruz. Birçok dairede yanmalar var. Birçok insan şuanda mağdur. Her ay bu yangın olayını yaşıyoruz. Tarih yanıyor, insanlar acı çekiyor. Otellerde kalanlar vardı çoğu boşaltıldı. Antalya’nın göbeğinde böyle tarihi bir mahalle yok oluyor. Bizler el birliği yardım ettik söndürmeye çalıştık. Yüksek katlı binanın içi komple simsiyah olmuş. Her Pazar günü bunları yaşamak istemiyoruz.” dedi.