Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Mahsur kalanlar kurtarıldı

KAZA NASIL OLDU?

Kazanın sebebine ilişkin soruları da cevaplandıran AFAD Başkanı Okay Memiş, AFAD olarak tüm odaklarının vatandaşların kurtarılmasına yönelik olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Kazanın neden meydana geldiği hakkında soruşturmayı ilgili adli makamlar yapacaktır. Buranın işletmesiyle ilgili olarak da teknik personelle, mühendis arkadaşlarla irtibat halindeyiz. Acaba mekanizmayı çalıştırarak bir netice alınır mı diye düşünüldü, fakat bunun daha riskli olduğu iletildi bize. Biz de bu tavsiye üzerine, devletimizin tüm imkanlarıyla tahliyeleri gerçekleştirmeye gayret ediyoruz."

Saat 12.00 itibariyle 19 kabinde mahsur kalan 137 kişi kurtarıldı. 5 kabinde 29 kişinin ise tahliyesi devam ediyor.