Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Mahsur kalanlar kurtarıldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine kabin çarptı. Parçalanan kabinde 1 kişi hayatını kaybederken yaralanan 17 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Teleferik kazası sonrası diğer kabinlerde mahsur kalan 184 kişi için çalışmalar devam ederken tahliye çalışmaları sırasında 3 kişi daha yaralandı. AFAD Başkanı Okay Memiş, 23 saat süren operasyonla kabinlerde mahsur kalan 174 kişinin tamamı kurtarıldığını açıkladı. Memiş kazanın oluş nedeniyle ilgili ilk değerlendirmeleri de paylaştı. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 13 kişi için gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek teleferiğin yıllık ağır ve rutin bakımlarının yapıldığını söyledi.
KABİN TELEFERİK DİREĞİNE ÇARPTI
Antalya Konyaaltı'nda faaliyet gösteren Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki direklerden biri, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün saat 17.28'de devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre olayda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı tespit edildi.
Tahliye çalışmaları sırasında da 3 kişi yaralanırken, toplam yaralı sayısı 10'a yükseldi.