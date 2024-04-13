Antalya'daki kaza sonrası Ordu'da teleferiğe yoğun ilgi
Antalya'daki teleferik kazasının ardından İzmir'de teleferiğe ilgi azaldığı belirtilirken, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki teleferik tesislerindeki ziyaretçi sayısına ise etki etmediği bildirildi.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde denizden 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye ulaşımın sağlanması için dönemin Ordu Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Zemin araştırmalarının tamamlanmasının ardından 2011'de İtalyan firma Leitner tarafından 7 direk üzerine 2 bin 372 metre uzunluğunda teleferik hattı kuruldu. Vidalı sistem üzerine inşa edilerek kurulan teleferik hattına 8 kişinin taşınabileceği 28 kabin konuldu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ORBEL A.Ş. tarafından işletilen teleferik, saatte 900 yolcu taşıma kapasitesine ulaşabiliyor. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen tesis, Ordu'nun da simgelerinden biri haline geldi.