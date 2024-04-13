Antalya'daki kaza sonrası Ordu'da teleferiğe yoğun ilgi

Ordu'daki teleferik hattı bakımları konusunda taviz vermediklerini ifade eden Günaydın, şöyle konuştu:

"Teleferiğimizin saatlik, günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık bakımları oluyor. Kitapçığına göre saatlik, günlük, haftalık, aylık bakımlarını bizim kendi ekibimiz yapıyor. En son aylık bakımına 25 Mart Pazartesi günü başladık. Teleferiği bakım boyunca faaliyete kapatmıştık. 29 Mart Cuma günü bakımlarının tamamlanmasının ardından tekrar hizmete geçirdik. Biz bakımlar konusunda taviz vermiyoruz. Düzenli olarak tüm bakımlarını yapıyoruz. Bizim teknik ekibimiz bu konuda Türkiye’nin en iyi ekibi. İnsan sağlığını hiçbir zaman ihmal edecek davranış içerisine biz girmeyiz. Ayrıca bizim bu teleferiğimiz İtalya’dan sürekli izleniyor. Bir sorun olduğunda onlar da müdahale edebiliyor. Ağır bakımlarını da zaten İtalya’daki ekipler gelerek, burada yapıyor."