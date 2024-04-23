Antalya’daki keserli vahşette mahkeme kararını açıkladı

MAHKEME KARARINI VERDİ

Sanık Ercan Akdağ, önceki savunmalarını tekrar ederek, “Eşim ile aramızda tartışmalarımız olmuştur ancak canına kastedecek bir eylemde bulunmadım. Ne benim ona, ne de onun bana öldürmeyi gerektirecek bir sebebimiz yoktur. Olay günü tartıştığımız, itiştiğimiz doğrudur ancak öldürme niyetiyle hareket etmedim. Kendisini boğmadım. Benim 3 çocuğum var. Biri engellidir. Bu hususlar ve savunmalarım çerçevesinde suçlamayı kabul etmiyorum. Öldürmediğimin kabulünü istiyorum. Ben o gün eşimi kurtarmaya çalıştım ancak kurtarmaya gücüm yetmemiştir. Eşimi kaybettiğim, çocuklarımdan koptuğum için pişmanım.” dedi.

Mahkeme heyeti sanık Ercan Akdağ’ı eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, eşe karşı ve silahtan sayılan alet ile kasten yaralama suçundan 15 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.