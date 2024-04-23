Antalya’daki keserli vahşette mahkeme kararını açıkladı
Antalya’da eşi Saibe Akdağ’I keserle dövüp ardından boğan Ercan Akdağ’ın yargılandığı davada karar belli oldu. Mahkeme heyeti Ercan Akdağ’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Akdağ’a kasten yaralama suçundan da 15 ay hapis cezası verildi.
Antalya’da eşini keserle dövüp ardından boğan Ercan Akdağ’ın yargılandığı davada karar çıktı.Aksu Gençlik Merkezi’nde çalışan Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ, geçen yıl 29 Nisan’da evde bilinmeyen nedenle kavga etti. Ercan Akdağ, eşi 3 çocuk annesi Saibe Akdağ’ı yaraladı.