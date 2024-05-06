Antalya'daki sahillerde Hıdırellez yoğunluğu: Dileklerini suya bıraktılar
Antalya'da kış mevsiminin bitişi ve baharın habercisi olan Hıdırellez, bu yıl da Antalya'da çeşitli ritüellerle kutlandı. Dileklerini denizle buluşturmak isteyenler, günün ilk ışıklarında Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'na ve Konyaaltı Sahili'ne gitti.
Hızır ile İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olduğuna inanılan "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ndeki Hıdırellez, yüzyıllardır renkli ritüellerle kutlanıyor.