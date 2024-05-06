Antalya'daki sahillerde Hıdırellez yoğunluğu: Dileklerini suya bıraktılar

Antalya'da kış mevsiminin bitişi ve baharın habercisi olan Hıdırellez, bu yıl da Antalya'da çeşitli ritüellerle kutlandı. Dileklerini denizle buluşturmak isteyenler, günün ilk ışıklarında Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'na ve Konyaaltı Sahili'ne gitti.

Antalya'daki sahillerde Hıdırellez yoğunluğu: Dileklerini suya bıraktılar - 1

Hızır ile İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olduğuna inanılan "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ndeki Hıdırellez, yüzyıllardır renkli ritüellerle kutlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'daki sahillerde Hıdırellez yoğunluğu: Dileklerini suya bıraktılar - 2

Antalya'da dileklerini çizdikleri kağıtları günün ilk ışıklarıyla suyla buluşturmak isteyenler, sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

Antalya'daki sahillerde Hıdırellez yoğunluğu: Dileklerini suya bıraktılar - 3

Vatandaşlar, dileklerini çizdikleri kağıtları ve yanlarında getirdikleri çakıl taşlarını suya bıraktı.

Antalya'daki sahillerde Hıdırellez yoğunluğu: Dileklerini suya bıraktılar - 4

Bazı kişiler denize attıkları kağıtların arkasından dilekleri için dua etti.

Antalya'daki sahillerde Hıdırellez yoğunluğu: Dileklerini suya bıraktılar - 5

KONYAALTI SAHİLİ'NDE DENİZE ATTILAR

Arkadaşlarıyla Konyaaltı sahiline gelen Banu Çalışkan, “Genel ritüelimiz. Bu tür şeylere toplumca inanıyoruz. Biz de yaptık Allah kabul etsin. İlk ışıklarda gün doğmadan buraya sahile geldik. Sağlık, sıhhat ve mutluluk diledik." dedi.

Antalya'daki sahillerde Hıdırellez yoğunluğu: Dileklerini suya bıraktılar - 6

Dualarının kabul olması için dileklerini denize bırakan Emine Aksoy ise "Ülkemiz için Hıdırellez, bütün dileklerin kabul olduğu ve her şeyin gerçekleşmesi için, bütün dünya için barış ve huzur diliyorum. Sabahın ilk ışıklarında, sabah namazından sonra geldik. Tan ağarmadan evimize döneceğiz. Dualarımızı ettik, denize attık." diye konuştu.

Antalya'daki sahillerde Hıdırellez yoğunluğu: Dileklerini suya bıraktılar - 7

Çocukluğundan beri Hıdırellez'de dileklerini denize attığını ifade eden Sema Durmuş da "Dilek ritüeli, Rabbimin izniyle hayallerimizi ve isteklerimizi suyun önünde su gibi aksın diye denize attık." ifadelerini kullandı.

Antalya'daki sahillerde Hıdırellez yoğunluğu: Dileklerini suya bıraktılar - 8

"ÖMÜR UZUN OLSUN DİYE İPİ BIRAKMAYACAĞIM"

Hıdırellez için Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktaya elinde iple gelen Bilge Tekgül, “İple tutmayı kayınvalidemden öğrendim. Ömür uzun olsun diye ipi bırakmayacağım. Gidene kadar da dua edeceğim. Çok da inanıyorum Hıdırellez'e, her sene geliyorum. Ne oldu bugüne kadar çok şükür sağlıklıyız." dedi.

Antalya'daki sahillerde Hıdırellez yoğunluğu: Dileklerini suya bıraktılar - 9

Şelalenin döküldüğü yere gelen Mualla Peçenek ise çocuklarına iyi bir gelecek ve Türkiye için her şeyin güzel olmasını dilediğini kaydetti.

Antalya'daki sahillerde Hıdırellez yoğunluğu: Dileklerini suya bıraktılar - 10
Antalya'daki sahillerde Hıdırellez yoğunluğu: Dileklerini suya bıraktılar - 11
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