Antalya'daki sahillerde Hıdırellez yoğunluğu: Dileklerini suya bıraktılar

"ÖMÜR UZUN OLSUN DİYE İPİ BIRAKMAYACAĞIM"

Hıdırellez için Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktaya elinde iple gelen Bilge Tekgül, “İple tutmayı kayınvalidemden öğrendim. Ömür uzun olsun diye ipi bırakmayacağım. Gidene kadar da dua edeceğim. Çok da inanıyorum Hıdırellez'e, her sene geliyorum. Ne oldu bugüne kadar çok şükür sağlıklıyız." dedi.