Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Bilirkişi ön raporu: Makara sistemleri hasarlı

Antalya’da önceki gün yaşanan teleferik kazasının nedenine ilişkin bilirkişi ön raporu tamamlandı. Rapora göre teleferik direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olduğu ve korozyona uğradığı belirlendi. Makara sisteminin hasarlı olması, kazanın yaşanmasına neden oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teleferik işletmecisinin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığının da tespit edildiğini söyledi. Bakan Tunç, kazaya ilişkin 13 gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Bilirkişi ön raporu: Makara sistemleri hasarlı - 1

Antalya’da önceki gün yaşanan teleferik kazasında 1 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Tünektepe Teleferik Tesisi’nde yaşanan kazada önce direk devrildi, sonra kabinin tabanı koptu.

Kabindeki 8 kişi metrelerce yüksekten düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Bilirkişi ön raporu: Makara sistemleri hasarlı - 2

Olay sonrası çok sayıda ekiple kurtarma çalışması başlatıldı.

Operasyon tam 23 saat sürdü.

23 saatin sonunda mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Bilirkişi ön raporu: Makara sistemleri hasarlı - 3

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait teleferik tesisi 2017 yılında hizmete girmişti.

Olayda ihmal olup olmadığı, kontrolün ne sıklıkla yapıldığı merak konusu oldu.

Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Bilirkişi ön raporu: Makara sistemleri hasarlı - 4

MUHİTTİN BÖCEK: AĞIR BAKIMLARI YAPILMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teleferik hattında yıllık ağır bakımların yapıldığını, aylık ve haftalık bakımların ise yapılmakta olduğunu söyledi.

Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Bilirkişi ön raporu: Makara sistemleri hasarlı - 5

KAZAYA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ ÖN RAPORU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili olarak 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Bakan bilirkişi heyetinin hazırladığı ön rapordaki ifadeleri de paylaştı.

Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Bilirkişi ön raporu: Makara sistemleri hasarlı - 6

Ön rapora göre teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı elemanları yetersizdi.

Korozyona uğrayan bağlantı elemanları ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedeniyle direk bağlantı noktasından kırıldı.

Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Bilirkişi ön raporu: Makara sistemleri hasarlı - 7

Bilirkişi raporunda teleferik işletmesinin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı da belirtildi.

Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Bilirkişi ön raporu: Makara sistemleri hasarlı - 8
Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Bilirkişi ön raporu: Makara sistemleri hasarlı - 9
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