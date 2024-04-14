Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Bilirkişi ön raporu: Makara sistemleri hasarlı
Antalya’da önceki gün yaşanan teleferik kazasının nedenine ilişkin bilirkişi ön raporu tamamlandı. Rapora göre teleferik direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olduğu ve korozyona uğradığı belirlendi. Makara sisteminin hasarlı olması, kazanın yaşanmasına neden oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teleferik işletmecisinin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığının da tespit edildiğini söyledi. Bakan Tunç, kazaya ilişkin 13 gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Antalya’da önceki gün yaşanan teleferik kazasında 1 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.
Tünektepe Teleferik Tesisi’nde yaşanan kazada önce direk devrildi, sonra kabinin tabanı koptu.Kabindeki 8 kişi metrelerce yüksekten düştü.