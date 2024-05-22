Antalya’da lüks otellerin kaçak komşuları için süre doluyor: Tamamı yıkılacak

Antalya’da yıkımı yılan hikayesine dönen, lüks otellere komşu çardaklar yaz mevsiminin yaklaşmasıyla bir kez daha gündeme geldi. “Bedava tatilin adresi” olarak tanıtılan çardaklar hakkında alınan yıkım kararları, sahiplerine bildirildi. Aksu Belediyesi, kasım ayında çardakları yıkıp, yeni bir proje ile sahilden uzakta tek tip yapı sistemine geçmeyi planlıyor.

Antalya’da lüks otellerin kaçak komşuları için süre doluyor: Tamamı yıkılacak - 1

Antalya’da yıkımı yılan hikayesine dönen sahildeki çardaklar bulundukları yerden kaldırılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’da lüks otellerin kaçak komşuları için süre doluyor: Tamamı yıkılacak - 2

"BEDAVA TATİLİN ADRESİ"

Aksu ilçesindeki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, 2021 yılı mart ayında Cumhurbaşkanı kararı ile nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı ilan edildi.

Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği, lüks otellere komşu ve “Bedava tatilin adresi.” olarak tanıtılan çardaklar için 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yıkım kararı alındı.
Antalya’da lüks otellerin kaçak komşuları için süre doluyor: Tamamı yıkılacak - 3

2 yıl önce Aksu Belediyesi’ne gönderilen karar, dönemin belediye yönetimi tarafından uygulanmadı.

Yıkım tarihleri belirlenip, tabelalar asıldı ancak sürekli ertelendi.
Antalya’da lüks otellerin kaçak komşuları için süre doluyor: Tamamı yıkılacak - 4

BELEDİYE YIKIM KARARI ALDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı son açıklamada, sahillerin denetleneceğini ve kaçak yapılaşmaya izin vermeyip yıkacaklarını, tüm sahillerin vatandaşa açılacağını söyledi.

Antalya’da lüks otellerin kaçak komşuları için süre doluyor: Tamamı yıkılacak - 5

Bu açıklamanın ardından kaçak durumda olan çardaklar, bir kez daha gündeme geldi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası belediye başkanlığını kazanan CHP’li İsa Yıldırım, çardaklarla ilgili yıkım kararı aldı.

700 çardak sahibine de yıkım kararı bildirildi.
Antalya’da lüks otellerin kaçak komşuları için süre doluyor: Tamamı yıkılacak - 6

Başkan Yıldırım ile görüşen Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, çardakların temizleneceğini ve plajın halk plajı olacağını söyledi.

Antalya’da lüks otellerin kaçak komşuları için süre doluyor: Tamamı yıkılacak - 7

“Burada çardaklar kesinlikle olmayacak, tamamı yıkılacak. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın anlattığına göre Kumköy ve Aksulu olanlar, bu bölgedeki insanlar çardak kurabilecek.” diyen Kaya, “Sahilin gerisine alınacak. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanına da müdahale edilmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Antalya’da lüks otellerin kaçak komşuları için süre doluyor: Tamamı yıkılacak - 8

Kaya, yıkım kararına uyacaklarını söyleyen çardak sahipleri kadar uymayacaklarını söyleyenler olduğunu da ifade etti.

Kaya, “Deniz kenarında olmak için ısrar edenler var. Burası, kesinlikle bir kargaşa çıkmadan temizlenecek. 200 metre geride olmakla bir şey olmaz.” diye konuştu.
Antalya’da lüks otellerin kaçak komşuları için süre doluyor: Tamamı yıkılacak - 9

BELEDİYE PROJE HAZIRLIYOR

Aksu Belediyesi de çardaklarla ilgili yeni bir proje hazırlıyor.

Proje kapsamında sahilden 200 metre geride tek tip yapı olarak sadece ilçede ikamet eden vatandaşların çardak kurmasına izin verilecek.
Antalya’da lüks otellerin kaçak komşuları için süre doluyor: Tamamı yıkılacak - 10

Çardaklar tek tip olacak ve sahille hiçbir bağlantısı olmayacak.

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