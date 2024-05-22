Antalya’da lüks otellerin kaçak komşuları için süre doluyor: Tamamı yıkılacak
Antalya’da yıkımı yılan hikayesine dönen, lüks otellere komşu çardaklar yaz mevsiminin yaklaşmasıyla bir kez daha gündeme geldi. “Bedava tatilin adresi” olarak tanıtılan çardaklar hakkında alınan yıkım kararları, sahiplerine bildirildi. Aksu Belediyesi, kasım ayında çardakları yıkıp, yeni bir proje ile sahilden uzakta tek tip yapı sistemine geçmeyi planlıyor.
Antalya’da yıkımı yılan hikayesine dönen sahildeki çardaklar bulundukları yerden kaldırılacak.