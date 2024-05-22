Antalya’da lüks otellerin kaçak komşuları için süre doluyor: Tamamı yıkılacak

Kaya, yıkım kararına uyacaklarını söyleyen çardak sahipleri kadar uymayacaklarını söyleyenler olduğunu da ifade etti.

Kaya, “Deniz kenarında olmak için ısrar edenler var. Burası, kesinlikle bir kargaşa çıkmadan temizlenecek. 200 metre geride olmakla bir şey olmaz.” diye konuştu.