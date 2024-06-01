Antalyalılar sahillere akın etti
Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde zaman geçirdi. Nemden dolayı kenti çevreleyen dağların görünmesi zorlaştı.
Haziran ayının gelmesiyle sıcaklıklar da etkisini göstermeye başladı.
Haziran ayının gelmesiyle sıcaklıklar da etkisini göstermeye başladı.
Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 68 olarak kaydedildi.
Sıcaktan ve nemden bunalan Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ile Sarısu sahillerinden denize girdi.
Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmeyi, gölgede denizi izlemeyi tercih etti.
Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.