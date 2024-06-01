Antalyalılar sahillere akın etti

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde zaman geçirdi. Nemden dolayı kenti çevreleyen dağların görünmesi zorlaştı.

Antalyalılar sahillere akın etti - 1

Haziran ayının gelmesiyle sıcaklıklar da etkisini göstermeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalyalılar sahillere akın etti - 2

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 68 olarak kaydedildi.

Antalyalılar sahillere akın etti - 3

Sıcaktan ve nemden bunalan Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ile Sarısu sahillerinden denize girdi.

Antalyalılar sahillere akın etti - 4

Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmeyi, gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Antalyalılar sahillere akın etti - 5

Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

Antalyalılar sahillere akın etti - 6
Antalyalılar sahillere akın etti - 7
Antalyalılar sahillere akın etti - 8
Antalyalılar sahillere akın etti - 9
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