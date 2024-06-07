Antalya'nın nüfusunda bayram tatilinde patlama bekleniyor

Saatçioğlu, Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu ve her kesime hitap edebildiğini dile getirdi. Bayram tatili için bölgedeki otellerde fiyatların yıldızlarına göre de farklılık gösterdiğini dile getiren Saatçioğlu, "Bölgede 3 yıldızlı, 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otellerimiz var. Her şey dahil kişi başı 3 bin liraya da konaklayan misafirlerimiz olacak, 15 bin lira ödeyen misafirlerimiz de olacak. Herkese uyan bir fiyat yelpazesi mevcut." dedi.