Antalya'nın nüfusunda bayram tatilinde patlama bekleniyor
Kurban Bayramı tatiline sayılı gün kaldı. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip Antalya'nın 4 milyon civarında turisti konuk etmesi bekleniyor. Otellerde, tatil köylerinde, villalarda, bungalov evlerde rezervasyonlar yüzde 100'lere yaklaştı.
Yıl başından bu yana 4 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya'da, bayram tatiliyle hareketlik daha da arttı.
Kentin özellikle sahil kesimindeki turizm bölgelerinde otellerde, tatil köylerinde, villalarda, bungalov evlerde rezervasyonlar yüzde 100'lere yaklaştı.