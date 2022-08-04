Antalya'yı nem bulutları kapladı

Antalya'da sıcak hava ve yüzde 85'e ulaşan nem vatandaşları bunalttı. Kent nem bulutlarına teslim oldu. Meteoroloji verilerine göre; yüksek sıcaklık ve nem hafta boyunca devam edecek.

Haberler - DHA 04.08.2022 - 15:55

Antalya'yı nem bulutları kapladı - 1

NEM ORANI YÜZDE 85'E YÜKSELDİ

'da yüzde 85'e yükselen nem oranı nedeniyle kentin üzerini nem bulutları kapladı.

Antalya'yı nem bulutları kapladı - 2

Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Antalya'da son günlerde hava sıcaklığı 33 dereceye ulaştı.

Antalya'yı nem bulutları kapladı - 3

Sıcak havayla birlikte son 4 gündür nem oranının da yüzde 85'e kadar ulaştığı kenti, özellikle sabah saatlerinde nem bulutları kaplıyor.

Antalya'yı nem bulutları kapladı - 4

BEYDAĞLARI GÖZDEN KAYBOLDU

Nem nedeniyle kentte görüş mesafesi düşerken, kentin silüetini oluşturan Beydağları gözükmüyor.

Antalya'yı nem bulutları kapladı - 5

Kenti yukarıdan gören noktalardan bakıldığında ise binalar yalnızca silüet olarak görülüyor.

Antalya'yı nem bulutları kapladı - 6

Bazı noktalardan ise denizi görmek imkansızlaştı. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen hava sıcaklığı da artıyor.

Antalya'yı nem bulutları kapladı - 7

Sıcak ve nemli havadan bunalanlar serinlemek için denize giriyor.

Antalya'yı nem bulutları kapladı - 8

TANKERDEN SIKILAN SUYLA SERİNLEDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde parkta oynayan çocukların, belediyenin ağaçları sulamak için kullandığı su tankerden sıkılan suyun altında serinlemeye çalıştığı görüldü.

Antalya'yı nem bulutları kapladı - 9

YÜKSEK SICAKLIK VE NEM DEVAM EDECEK Mİ?

4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; yüksek sıcaklık ve nemin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Antalya'yı nem bulutları kapladı - 10

Bölgenin yüksek kesimlerinde kısa süreli yağış beklediklerini söyleyen Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, nemin ve sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde kronik rahatsızlığı olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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