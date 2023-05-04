Antrenmanda kaybolan raftingciler barajda bulundu

Milli sporcular Buse Bursalı, Cansu Öztürk, Feyza Ekin Beşikçi ve Dursiye Gedikoğlu bugün başlayacak olan Türkiye Rafting Şampiyonası için Düzce'deydi.
Melen Çayı'nda düzenlenecek olan Rafting Türkiye Şampiyonası'na katılmak için gelen 4 kadın sporcusu, antrenman yapmak ve parkuru tanımak için botla suya açıldı.
Milli sporcular Cansu Öztürk, Buse Bursalı, Feyza Ekin Beşikçi ve Dursiye Gedikoğlu rafting yaparken, parkurun bitiş noktasını kaçırdı ve akıntıya kapıldılar.
Durumu fark eden Kano Federasyonu yetkilileri, AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sporcuların bulunduğu bot Melen Barajı'nın kapaklarının bulunduğu noktada durdu.
4 sporcunun, Melen Barajı yakınlarında olduğu tespit edildi. Geç saatlerde kurtarılan sporcular sağlık kontrolünden geçirildi.