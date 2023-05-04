Antrenmanda kaybolan raftingciler barajda bulundu

Düzce'de Melen Çayı'nda antrenman yapan 4 kadın raftingci, parkurun bitiş noktasını kaçırınca kayboldu. 4 milli sporcu, gece mahsur kaldıkları bölgede kurtarıldı.

Antrenmanda kaybolan raftingciler barajda bulundu - 1

Milli sporcular Buse Bursalı, Cansu Öztürk, Feyza Ekin Beşikçi ve Dursiye Gedikoğlu bugün başlayacak olan Türkiye Rafting Şampiyonası için Düzce'deydi.

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Antrenmanda kaybolan raftingciler barajda bulundu - 2

Melen Çayı'nda düzenlenecek olan Rafting Türkiye Şampiyonası'na katılmak için gelen 4 kadın sporcusu, antrenman yapmak ve parkuru tanımak için botla suya açıldı.

Antrenmanda kaybolan raftingciler barajda bulundu - 3

Milli sporcular Cansu Öztürk, Buse Bursalı, Feyza Ekin Beşikçi ve Dursiye Gedikoğlu rafting yaparken, parkurun bitiş noktasını kaçırdı ve akıntıya kapıldılar.

Antrenmanda kaybolan raftingciler barajda bulundu - 4

Durumu fark eden Kano Federasyonu yetkilileri, AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sporcuların bulunduğu bot Melen Barajı'nın kapaklarının bulunduğu noktada durdu.

Antrenmanda kaybolan raftingciler barajda bulundu - 5

4 sporcunun, Melen Barajı yakınlarında olduğu tespit edildi. Geç saatlerde kurtarılan sporcular sağlık kontrolünden geçirildi.

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