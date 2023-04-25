Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini"

Çanakkale Kara Savaşlarının 108. yılı etkinlikleri kapsamında tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda tören düzenlendi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen yüzlerce kişi 108 yıl önce atalarının hayatını verdiği topraklarda onları anıyor.
Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan grup, Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.
Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi.