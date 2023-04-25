Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini"

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" gerçekleştirildi. Avustralya ve Yeni Zelandalılar, geleneksel "Şafak Ayini" için Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'na geldi.

Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 1

Çanakkale Kara Savaşlarının 108. yılı etkinlikleri kapsamında tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda tören düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 2

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen yüzlerce kişi 108 yıl önce atalarının hayatını verdiği topraklarda onları anıyor.

Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 3

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan grup, Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 4

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi.

Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 5
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 6
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 7
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 8
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 9
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 10
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 11
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 12
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 13
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 14
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 15
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 16
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 17
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 18
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" - 19
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