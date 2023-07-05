Apartmandan atılan kemik, 25 bin liralık hasara sebep oldu
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Mustafa Yüksel’e ait park halindeki otomobilin açılır tavan penceresine, apartmandan atıldığı tahmin edilen büyük bir kemik parçası düştü. Atılan kemik pencereyi tuzla buz ederken, araçtaki maddi hasarın 25 bin lira olduğu belirtildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydan geldi. Mustafa Yüksel 16 AJH 155 plakalı otomobilini Arapzade Mahallesi'ndeki evinin önüne park etti. Daha sonra yaya olarak markete giden Yüksel'i arayan arkadaşları, otomobilinin tavan kısmının hasar gördüğünü söyledi.