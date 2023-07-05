Apartmandan atılan kemik, 25 bin liralık hasara sebep oldu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Mustafa Yüksel’e ait park halindeki otomobilin açılır tavan penceresine, apartmandan atıldığı tahmin edilen büyük bir kemik parçası düştü. Atılan kemik pencereyi tuzla buz ederken, araçtaki maddi hasarın 25 bin lira olduğu belirtildi.

Apartmandan atılan kemik, 25 bin liralık hasara sebep oldu - 1

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydan geldi. Mustafa Yüksel 16 AJH 155 plakalı otomobilini Arapzade Mahallesi'ndeki evinin önüne park etti. Daha sonra yaya olarak markete giden Yüksel'i arayan arkadaşları, otomobilinin tavan kısmının hasar gördüğünü söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Apartmandan atılan kemik, 25 bin liralık hasara sebep oldu - 2

Kısa sürede evinin önüne dönen Yüksel, açılır tavan penceresinin kırıldığını gördü. Otomobilin üzerinde yağ izleri, yerde ise kemik bulan Yüksel, komşularına kemiğin kim tarafından atıldığını sordu. Öğrenemeyince polis merkezine gitti.

Apartmandan atılan kemik, 25 bin liralık hasara sebep oldu - 3

Olay yerine gelen polisler de, kemiği atanın kim olduğunu belirleyemedi ancak apartmandan atıldığı tahmin edildi. Konuyla ilgili şikayetçi olmayan Yüksel daha sonra aracını tamir ettirmek için çekiciyle Bursa'ya geldi.

Apartmandan atılan kemik, 25 bin liralık hasara sebep oldu - 4

Yaklaşık 25 bin liralık zararının olduğunu belirten Yüksel, “Kasıtlı atılmamıştır. Bahçeye kedi köpek beslemek için atıldığını düşünüyorum. Belki iyi niyetli olarak yapılmış olabilir ama bu taraftan da kötü bir duruma sebep olundu. Bunu yapan kişi ya da kişiler en azından insaniyet namına söyleyebilirdi. Bütün binadakilere sormamıza rağmen kimse yapmadığını söyledi. Çok ayıp bir durum. Aracımı bugün servise getirdim. Yaklaşık 25 bin lira bir mağduriyetim var. Bunu kendi cebimden ödeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

Apartmandan atılan kemik, 25 bin liralık hasara sebep oldu - 5

Olayın yaşandığı yerin bahçe olduğunu ve burada çocukların her gün oyun oynadığını söyleyen Mustafa Yüksel, şunları söyledi:

“O kemik, çocuklara da gelebilirdi. Büyük bir kemik parçasından bahsediyoruz. Arabama zarar veren kemik, orada oynayan çocuklara isabet edebilirdi. Yaşananlara sadece bir mal veya araca verilen zarar olarak bakmayın. Cana da gelebilirdi. Aynı zamanda aracın başka bir yerine de zarar verebilirdi.”

DAHA FAZLA GÖSTER