Arabasını kurtarmak isterken ölümle burun buruna geldi
İstanbul Sultangazi’de patlamalarla yanan elektrik kablosunun yakınına park ettiği otomobilini alevlerden uzaklaştırmak isteyen Nazır Tezcan’ın üzerine kablolar düştü. Yanan kablolar üzerine düşen Tezcan ölümden dönerken o anlar kameralara yansıdı.
Sultangazi ilçesindeki Dökümcüler Sitesi’nde dün saat 15.30 sıralarında elektrik kabloları alev aldı. Kabloların yandığını gören Nazır Tezcan, park halindeki otomobilini bulunduğu yerden kaldırmak istedi.