Arabasını kurtarmak isterken ölümle burun buruna geldi

İstanbul Sultangazi’de patlamalarla yanan elektrik kablosunun yakınına park ettiği otomobilini alevlerden uzaklaştırmak isteyen Nazır Tezcan’ın üzerine kablolar düştü. Yanan kablolar üzerine düşen Tezcan ölümden dönerken o anlar kameralara yansıdı.

Arabasını kurtarmak isterken ölümle burun buruna geldi - 1

Sultangazi ilçesindeki Dökümcüler Sitesi’nde dün saat 15.30 sıralarında elektrik kabloları alev aldı. Kabloların yandığını gören Nazır Tezcan, park halindeki otomobilini bulunduğu yerden kaldırmak istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arabasını kurtarmak isterken ölümle burun buruna geldi - 2

Tezcan, aracına yöneldiği sırada yanan elektrik kablosu koparak sırtına düştü. Büyük bir panik yaşayan Tezcan da yere düştü. 

Arabasını kurtarmak isterken ölümle burun buruna geldi - 3

Durumu fark eden çevredekiler, Tezcan'ın yardımına koşarak, yerden kaldırdılar. Yeniden aracına doğru gitmeye çalışan Tezcan'ı vatandaşlar, engelleyerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Arabasını kurtarmak isterken ölümle burun buruna geldi - 4

Daha sonra kopan kablolardan biri Tezcan'ın park halindeki otomobilinin üzerine düştü. Yanan kablo, vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonucu söndürüldü.

Arabasını kurtarmak isterken ölümle burun buruna geldi - 5

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin yani sıra enerji şirketi çalışanları sevk edildi. Polis, olay yerine şerit çekerek, güvenliği sağlarken, enerji şirketi çalışanları yanan kabloları toplayarak yenileme çalışması yaptı.

Arabasını kurtarmak isterken ölümle burun buruna geldi - 6

Yaşananları anlatan olayın tanıklarından Çoşkun İpek isimli vatandaş, “Az kalsın adam canından olacaktı, zor kurtardık. Adam yanabilirdi. Kopan kablo dibine düştü. Kendini bir anda yere attı. Burada sürekli elektrik kabloları yanıyor. Buna yetkililerin bir an önce çare bulmaları lazım.” dedi.

Arabasını kurtarmak isterken ölümle burun buruna geldi - 7
Arabasını kurtarmak isterken ölümle burun buruna geldi - 8
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