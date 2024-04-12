Arabasını şekerlemelerle donatan adam çocukların ilgi odağı oldu
Ramazan Bayramı ülkenin her yanında kutlanırken Taksim Meydanı'nda Süpermen kostümü ile şeker dağıtan bir adam çocukların ilgi odağı oldu. "Bayram demek çocuklar demek, ben de bugün çocukları mutlu etmek istedim" diyen Şerif Macit, arabasının her yanını balonlar, oyuncaklar ve şekerlemelerle donatarak çocuklara dağıttı.
Ramazan Bayramı tatili devam ederken ülkenin her yanında yürek ısıtan anlar yaşandı.
Bunlardan biri de oyuncaklar, balonlar ve şekerlerle kapladığı arabası ile Taksim Meydanı'nda çocuklara çikolata ve şeker dağıtan Şerif Macit'in girişimi oldu.