Arabasını şekerlemelerle donatan adam çocukların ilgi odağı oldu

"ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK İSTEDİM"

Bayramların en çok çocukları mutlu etmek olduğunu dile getiren Şerif Macit, "Bayram demek çocuklar demek, mutluluk ve özlem demek. Hepimiz çocukluğumuzu özlüyoruz. En mutlu olduğumuz dönemler çocukluğumuz. Ben de hem kendim mutlu olmak hem de çocukları mutlu etmek istedim. İnsanlar çok mutlu oldular, ben de tüm günümü boşuna harcamadığımı anlamış oldum. Çok uğraştım ama değdiğini gördüm. Bayramın verdiği mutluluğun üzerine mutluluk eklemekti niyetim" şeklinde konuştu.