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Arabaya giren eşek arısı kazaya neden oldu: 3 yaralı

Amasya’da seyir halindeki otomobilin içine giren eşek arısı, kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan araç, 25 metreden gölete uçtu. Şans eseri kıyıda duran otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Arabaya giren eşek arısı kazaya neden oldu: 3 yaralı - 1

Amasya’da eşek arısı, kazaya neden oldu.

Suluova ilçesinden dönen Ladikli ailesinin aracına, seyir halindeyken eşek arısı girdi.

Arıyı, kendilerine zarar vermemesi için şapkasıyla kovalayan Hüseyin Ladikli, o sırada direksiyonda olan kardeşi Mustafa Ladikli’nin dikkatinin dağılmasına neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arabaya giren eşek arısı kazaya neden oldu: 3 yaralı - 2

Sürücünün eşi Hamide Ladikli’nin de içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak 25 metreden gölete uçtu.

Arabaya giren eşek arısı kazaya neden oldu: 3 yaralı - 3

Suyun kıyısında duran otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sürücü ve eşi kendi imkanlarıyla, taktığı emniyet kemerini çıkartamayan Hüseyin Ladikli ise çevreden yetişenlerin yardımıyla kurtarıldı.
Arabaya giren eşek arısı kazaya neden oldu: 3 yaralı - 4

Olay yerine jandarma, itfaiye ve acil yardım ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Arabaya giren eşek arısı kazaya neden oldu: 3 yaralı - 5
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