Arabaya giren eşek arısı kazaya neden oldu: 3 yaralı
Amasya’da seyir halindeki otomobilin içine giren eşek arısı, kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan araç, 25 metreden gölete uçtu. Şans eseri kıyıda duran otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Amasya’da eşek arısı, kazaya neden oldu.
Suluova ilçesinden dönen Ladikli ailesinin aracına, seyir halindeyken eşek arısı girdi.Arıyı, kendilerine zarar vermemesi için şapkasıyla kovalayan Hüseyin Ladikli, o sırada direksiyonda olan kardeşi Mustafa Ladikli’nin dikkatinin dağılmasına neden oldu.