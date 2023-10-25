Arabaya giren eşek arısı kazaya neden oldu: 3 yaralı

Amasya’da eşek arısı, kazaya neden oldu.

Suluova ilçesinden dönen Ladikli ailesinin aracına, seyir halindeyken eşek arısı girdi.

Arıyı, kendilerine zarar vermemesi için şapkasıyla kovalayan Hüseyin Ladikli, o sırada direksiyonda olan kardeşi Mustafa Ladikli’nin dikkatinin dağılmasına neden oldu.