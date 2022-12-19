Ardahan -14 derece ile buz tuttu

Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 14,1 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesiyle kent adeta buz tuttu.

Ardahan -14 derece ile buz tuttu - 1

Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Ardahan -14 derece ile buz tuttu - 2

Kent merkezinde otomobil camları buz tutarken, ağaçlarda kırağı oluştu.

Ardahan -14 derece ile buz tuttu - 3

Kura Nehri'nin yüzeyi ise kısmen dondu.

Ardahan -14 derece ile buz tuttu - 4

Diyarbakır ve Şırnak’tan gelen vatandaşlar dondurucu soğuklara alışık olmadıklarını söyleyerek, "İlk defa böylesine bir soğuk gördük. Şu an hava sıcaklığı eksi derecelerde. Ben Diyarbakır’da böyle bir soğuk görmedim. Ama kar yağışı ve soğuk nedeniyle ağaçlar kırağı tutmuş ve güzel görüntüler ortaya çıkmış" dedi.

Ardahan -14 derece ile buz tuttu - 5

Ardahan merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10,7 derece ölçülürken; Göle'de 14,1, Çıldır'da 6,7, Damal'da 2,6, Hanak'ta 7 ve Posof'ta 1,9 derece olarak ölçüldü.

Ardahan -14 derece ile buz tuttu - 6
Ardahan -14 derece ile buz tuttu - 7

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