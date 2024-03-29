Ardahan Belediye başkan adayları kimlerdir? Ardahan Belediyesi hangi partide? Ardahan Belediye başkanı kimdir?

ARDAHAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ardahan Belediyesi Başkanı FARUK DEMİR Kimdir?

Faruk Demir, 1963 yılında Ardahan’ın Hanak ilçesinde dünyaya geldi. Demir, ilk ve orta öğrenimini Ardahan Hanak'ta tamamladı. 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi ve mezun oldu.



Faruk Demir, 1987 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş ses sanatçısı sınavında başarılı olarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı ve 1999 yılına kadar devam etti.



Faruk Demir, TRT ekranlarında Kuşaktan Kuşağa, Yüreğimizin Dili Türkülerimiz, Türküye Merhaba gibi çeşitli Türk Halk Müziği programlarında sunuculuk ve danışmanlık yaptı. Aynı yıllarda, kendi bestelerinin de yer aldığı Güneşim Ol ve Ardahan'ın Yollarında isimli iki albüm çıkardı.



Faruk Demir, 1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21.dönem Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu üyeliği TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlıkları yaptı.



Faruk Demir, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Ardahan Belediye Başkanı oldu.