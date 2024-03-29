Ardahan Belediye başkan adayları kimlerdir? Ardahan Belediyesi hangi partide? Ardahan Belediye başkanı kimdir?
Ardahan Belediyesi hangi partide? Ardahan Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Ardahan Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ardahan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ardahan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ardahan yerel seçim sonuçları..
ARDAHAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ardahan Belediyesini 5.348 alınan oy ve %51.20 oy oranı ile CHP adayı FARUK DEMİR kazanmıştır.
Ardahan Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- CHP 3
- AK Parti 3