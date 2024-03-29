imsakiye

Ardahan Belediye başkan adayları kimlerdir? Ardahan Belediyesi hangi partide? Ardahan Belediye başkanı kimdir?

Ardahan Belediyesi hangi partide? Ardahan Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Ardahan Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ardahan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ardahan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ardahan yerel seçim sonuçları..

Ardahan Belediye başkan adayları kimlerdir? Ardahan Belediyesi hangi partide? Ardahan Belediye başkanı kimdir? - 1

ARDAHAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ardahan Belediyesini 5.348 alınan oy ve %51.20 oy oranı ile CHP adayı  FARUK DEMİR kazanmıştır.

Ardahan Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • CHP 3
  • AK Parti 3

TÜRKİYE HABERLERİ

Ardahan Belediye başkan adayları kimlerdir? Ardahan Belediyesi hangi partide? Ardahan Belediye başkanı kimdir? - 2

ARDAHAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ardahan Belediyesi Başkanı FARUK DEMİR Kimdir?

Faruk Demir, 1963 yılında Ardahan’ın Hanak ilçesinde dünyaya geldi. Demir, ilk ve orta öğrenimini Ardahan Hanak'ta tamamladı. 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi ve mezun oldu.

Faruk Demir, 1987 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş ses sanatçısı sınavında başarılı olarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı ve 1999 yılına kadar devam etti.

Faruk Demir, TRT ekranlarında Kuşaktan Kuşağa, Yüreğimizin Dili Türkülerimiz, Türküye Merhaba gibi çeşitli Türk Halk Müziği programlarında sunuculuk ve danışmanlık yaptı. Aynı yıllarda, kendi bestelerinin de yer aldığı Güneşim Ol ve Ardahan'ın Yollarında isimli iki albüm çıkardı.

Faruk Demir, 1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21.dönem Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu üyeliği TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlıkları yaptı.

Faruk Demir, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Ardahan Belediye Başkanı oldu.

Ardahan Belediye başkan adayları kimlerdir? Ardahan Belediyesi hangi partide? Ardahan Belediye başkanı kimdir? - 3

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Ardahan Belediye başkan adayları kimlerdir? Ardahan Belediyesi hangi partide? Ardahan Belediye başkanı kimdir? - 4

ARDAHAN İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!

Seçim Sonuçları

Ardahan Seçim Sonuçları


Çıldır Seçim Sonuçları 2024
Damal Seçim Sonuçları 2024
Göle Seçim Sonuçları 2024
Merkez Seçim Sonuçları 2024
Hanak Seçim Sonuçları 2024
Posof Seçim Sonuçları 2024
DAHA FAZLA GÖSTER