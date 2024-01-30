Ardahan buz kesti: Hava sıcaklığı sıfırın altında 32 dereceye düştü

Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 32 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan’da eksi 25, Çıldır’da 30,7, Posof’ta 15, Damal’da 20,5 ve Hanak’ta eksi 28,3 dereceyi gösterdi.