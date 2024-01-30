Ardahan buz kesti: Hava sıcaklığı sıfırın altında 32 dereceye düştü

Ardahan’da şiddetli soğuklar, hayatı durma noktasına getirdi. Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 dereceye kadar geriledi. Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Ardahan buz kesti: Hava sıcaklığı sıfırın altında 32 dereceye düştü - 1

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğuklarıyla birlikte buz kesti.

Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 derece olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ardahan buz kesti: Hava sıcaklığı sıfırın altında 32 dereceye düştü - 2

Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi.
Ardahan buz kesti: Hava sıcaklığı sıfırın altında 32 dereceye düştü - 3

Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 32 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan’da eksi 25, Çıldır’da 30,7, Posof’ta 15, Damal’da 20,5 ve Hanak’ta eksi 28,3 dereceyi gösterdi.

Ardahan buz kesti: Hava sıcaklığı sıfırın altında 32 dereceye düştü - 4

Dondurucu soğuklar nedeniyle birçok aracın çalışmadığını söyleyen bölge sakini Ufuk Işık, “Dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Birçok araç dondurucu soğuklar nedeniyle çalışmadı.” dedi.

Ardahan buz kesti: Hava sıcaklığı sıfırın altında 32 dereceye düştü - 5
Ardahan buz kesti: Hava sıcaklığı sıfırın altında 32 dereceye düştü - 6
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