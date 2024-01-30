Ardahan buz kesti: Hava sıcaklığı sıfırın altında 32 dereceye düştü
Ardahan’da şiddetli soğuklar, hayatı durma noktasına getirdi. Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 dereceye kadar geriledi. Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.
Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğuklarıyla birlikte buz kesti.Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 derece olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.