Ardahan, Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane'de nisan karı

1 ARDAHAN Ardahan'da kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayan kar yağışı, etkisini sabaha kadar sürdürdü.

2 Kar yağışıyla kentte güzel görüntüler oluştu. Ardahanlılar, sabah saatlerinde, araçlarını kaplayan karları temizlemeye çalıştı.

3 Vatandaşlardan İsmail Aktürk, "Nisanda da kar yağsa güzel görüntü oluşturuyor. Kar, Ardahan'ın özelliği ve güzelliğidir. İzlemeye değer bir manzara oluştu" dedi.

4 TUNCELİ Tunceli'de kışın en sert geçtiği ilçelerden Ovacık'ta nisan ayında kar yağdı.

5 İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

6 Güne karla uyanan ilçe sakinleri, nisan ayında yağan karla şaşkınlık yaşadı.

7 Bazı vatandaşlar da kar yağışı nedeniyle araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

8 Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, sokak hayvanları da soğuk hava ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekti.

9 İlçe sakinlerinden Senem Yerlikaya, Ovacık'ta bahar gelmesine rağmen kara kışın devam ettiğini söyledi.

10 Bu yıl Ovacık'ta kış şartlarının ağır geçtiğini ifade eden Yerlikaya, "Kışın ilçemizde 4 metreye yakın kar yağdı. İlkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisanda olmamıza rağmen karla mücadelemiz devam ediyor. Bu kışı zor koşullarda atlattık. Artık bahar şartlarının gelmesini bekliyoruz ama bahar gelecek gibi gözükmüyor" dedi.

11 Gökhan Taş da Ovacık'ta son 5 yılın en zor kışının yaşandığını belirterek, "Bu yıl çok kar yağdı. Nisan ayında olmamıza rağmen halen kar yağışı etkili oluyor, halen her yerde 1 metrenin üzerinde kar var" diye konuştu.

12 BAYBURT Bayburt'ta da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

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16 GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de sabaha karşı etkili olan kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

17 İlkbahar mevsiminin ilk ayı olan nisanda yağan karın ardından kentin eski yerleşim yeri olan ve yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi yapıları, beyaz örtü kapladı.

18 Karlı görüntüsüne mimari ve inanç farklılığını ortaya koyan yapıların eşlik ettiği mahallede, nisan ayına rağmen kış güzelliği yaşanıyor.

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