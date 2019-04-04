Ardahan, Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane'de nisan karı
Anadolu Ajansı
Ardahan, Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane'de nisan ayında kar yağışı etkili oldu.
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ARDAHANArdahan'da kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayan kar yağışı, etkisini sabaha kadar sürdürdü.
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2Kar yağışıyla kentte güzel görüntüler oluştu. Ardahanlılar, sabah saatlerinde, araçlarını kaplayan karları temizlemeye çalıştı.
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3Vatandaşlardan İsmail Aktürk, "Nisanda da kar yağsa güzel görüntü oluşturuyor. Kar, Ardahan'ın özelliği ve güzelliğidir. İzlemeye değer bir manzara oluştu" dedi.
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TUNCELİTunceli'de kışın en sert geçtiği ilçelerden Ovacık'ta nisan ayında kar yağdı.
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5İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.
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6Güne karla uyanan ilçe sakinleri, nisan ayında yağan karla şaşkınlık yaşadı.
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7Bazı vatandaşlar da kar yağışı nedeniyle araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
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8Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, sokak hayvanları da soğuk hava ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekti.
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9İlçe sakinlerinden Senem Yerlikaya, Ovacık'ta bahar gelmesine rağmen kara kışın devam ettiğini söyledi.
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10Bu yıl Ovacık'ta kış şartlarının ağır geçtiğini ifade eden Yerlikaya, "Kışın ilçemizde 4 metreye yakın kar yağdı. İlkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisanda olmamıza rağmen karla mücadelemiz devam ediyor. Bu kışı zor koşullarda atlattık. Artık bahar şartlarının gelmesini bekliyoruz ama bahar gelecek gibi gözükmüyor" dedi.
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11Gökhan Taş da Ovacık'ta son 5 yılın en zor kışının yaşandığını belirterek, "Bu yıl çok kar yağdı. Nisan ayında olmamıza rağmen halen kar yağışı etkili oluyor, halen her yerde 1 metrenin üzerinde kar var" diye konuştu.
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BAYBURTBayburt'ta da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.
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GÜMÜŞHANEGümüşhane'de sabaha karşı etkili olan kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
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17İlkbahar mevsiminin ilk ayı olan nisanda yağan karın ardından kentin eski yerleşim yeri olan ve yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi yapıları, beyaz örtü kapladı.
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18Karlı görüntüsüne mimari ve inanç farklılığını ortaya koyan yapıların eşlik ettiği mahallede, nisan ayına rağmen kış güzelliği yaşanıyor.
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