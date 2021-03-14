Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar

Ardahan'ı geçen günlerde istila eden kargalar, bu kez gece ortaya çıktı. Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde kanat çırptı.

DHA 14.03.2021 - 11:12

Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar - 1
Ardahan, şubat ayının ilk haftası karga istilasına uğradı.
Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar - 2
Özellikle sabahın erken ya da akşam saatlerinde şehir merkezinde yüzlerce karganın kentin üzerinde uçması, bazı vatandaşları tedirgin etti.
Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar - 3
3- 4 gün devam eden karga istilası sona erince vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yaklaşık bir aydır sessizliğe bürünen Ardahan'da karga istilası dün yeniden başladı.
Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar - 4
Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan kargalar, şehrin üstüne kara bulut gibi çöktü. Toplu halde gökyüzünde uzun süre uçan kargalardan bir kısmı çatılara konarken, bir kısmı da elektrik tellerine ve ağaçlara kondu.
Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar - 5
Çatılar ve ağaçlar kargalardan görünmez oldu. Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde uçtu.
Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar - 6
'KARDA YUVALARI ISLANDI'

Gece saatlerindeki karga popülasyonundaki büyük artışı kar yağışına bağlayan uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, gece ani ve sulu başlayan kar yağışı nedeniyle açık alanlarda yuva yaptıklarından dolayı hayvanların yuvaları kar ile doldu.
Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar - 7
Karda yuvalarının zemini ıslandı. Dolayısıyla kargalar toplu olarak yuvalarını terk edip, toplandı.
Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar - 8
Daha sonra düşen vücut ısılarını korumak için ve ısınmak için bir araya gelerek geceyi bu şekilde geçirdiler.
Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar - 9
Olay aslında yağan kar nedeniyle ıslanan yuvalarına adaptasyondan başka bir şey değil” dedi.
Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar - 10
Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar - 11
Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar - 12
Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar - 13
Ardahan'da istilacı kargalar: Bu sefer gece ortaya çıktılar - 14

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