Arin Gölü’nün 3’te 1’i artık yok | 18 yılda yaşanan değişim NASA uydusu tarafından görüntülendi
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü’nün üçte birlik bölümü, kuraklık, bilinçsiz sulama ve açılan su kuyuları nedeniyle kurudu. Gölde, 2005 yılından bu yana yaşanan çekilme ve değişim, uydu görüntülerine de yansıdı.
Son zamanlarda beklenen oranda yağışın gerçekleşmemesi ve kuraklığın etkilerinin artması; baraj, göl, gölet gibi kaynaklarda su seviyesinin düşmesine ya da kurumaya yol açıyor.