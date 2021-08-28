Arızalanan metrobüs yolcuları köprü üstünde indirdi

Seyir halinde arızalanan bir metrobüs, yolcularını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde indirdi. Arıza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA 28.08.2021 - 14:46

Arızalanan metrobüs yolcuları köprü üstünde indirdi - 1
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir metrobüsün arızalanması nedeniyle yolcular araçtan indirildi.

Arızalanan metrobüs yolcuları köprü üstünde indirdi - 2
Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, köprüde arıza yaptı. Arıza nedeniyle metrobüsten inen yolcular, bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı.
Arızalanan metrobüs yolcuları köprü üstünde indirdi - 3
Yolcular, bir süre sonra arkadan gelen başka bir metrobüse alındı.

Araç arızası nedeniyle köprünün Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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