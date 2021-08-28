Arızalanan metrobüs yolcuları köprü üstünde indirdi

Seyir halinde arızalanan bir metrobüs, yolcularını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde indirdi. Arıza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir metrobüsün arızalanması nedeniyle yolcular araçtan indirildi. Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, köprüde arıza yaptı. Arıza nedeniyle metrobüsten inen yolcular, bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı. Yolcular, bir süre sonra arkadan gelen başka bir metrobüse alındı.Araç arızası nedeniyle köprünün Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.