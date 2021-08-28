Arızalanan metrobüs yolcuları köprü üstünde indirdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir metrobüsün arızalanması nedeniyle yolcular araçtan indirildi.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, köprüde arıza yaptı. Arıza nedeniyle metrobüsten inen yolcular, bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı.