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Arkadaşların alacak verecek kavgası: Börekçide tek kurşunla cinayet

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde buluşan iki arkadaş, buluştukları börekçide kavga etti. Kavga sırasında Salih İplik isimli kişi, arkadaşı Abdullah Ürkmez’i silahla başından vurdu. Ürkmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İplik ise gözaltına alındı.

Arkadaşların alacak verecek kavgası: Börekçide tek kurşunla cinayet - 1

Arnavutköy’de börekçide çıkan kavga, cinayetle bitti.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Abdullah Ürkmez ve Salih İplik bir börekçide buluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arkadaşların alacak verecek kavgası: Börekçide tek kurşunla cinayet - 2

Buluşmada ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Salih İplik, belinden çıkardığı tabancayla arkadaşı Abdullah Ürkmez’in başına bir el ateş etti.

Arkadaşların alacak verecek kavgası: Börekçide tek kurşunla cinayet - 3

Kanlar içinde oturduğu sandalyeye yığılan Ürkmez, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren Salih İplik ise yürüyerek çıktığı börekçinin 200 metre yakınında yakalandı.
Arkadaşların alacak verecek kavgası: Börekçide tek kurşunla cinayet - 4

Hastaneye kaldırılan Abdullah Ürkmez tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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