Arkadaşların alacak verecek kavgası: Börekçide tek kurşunla cinayet
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde buluşan iki arkadaş, buluştukları börekçide kavga etti. Kavga sırasında Salih İplik isimli kişi, arkadaşı Abdullah Ürkmez’i silahla başından vurdu. Ürkmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İplik ise gözaltına alındı.
Arnavutköy’de börekçide çıkan kavga, cinayetle bitti.Olay, dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Abdullah Ürkmez ve Salih İplik bir börekçide buluştu.