Arkadaşlık ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 8 tutuklama

Diyarbakır ve İzmir’de vatandaşları, kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden, arkadaşlık ve evlilik gibi vaatlerle dolandıranlara yönelik düzenlenen "Makyaj" operasyonunda 8 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.

Arkadaşlık ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 8 tutuklama - 1

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sahte internet sitesi ve çağrı merkezi kurup evlilik, arkadaşlık gibi vaatlerle para alarak dolandıran şüphelileri tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arkadaşlık ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 8 tutuklama - 2

Dolandırıcıların, arayanlara arkadaşlık, akşam yemeği, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaşı ve evlilik paketi gibi seçenekler sundukları belirlendi.

Arkadaşlık ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 8 tutuklama - 3

2 AYLIK TAKİPLE 8 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin, Diyarbakır ve İzmir’de koordine olduklarını belirleyen polis ekipleri, 2 aylık çalışma sonucu adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi.

Arkadaşlık ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 8 tutuklama - 4

"Makyaj" adı verilen operasyon kapsamında, 8 şüpheli yakaladı.

Arkadaşlık ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 8 tutuklama - 5

Şüphelilerin adreslerinde, bir miktar para, çok sayıda cep telefonu ve bazı dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşlık ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 8 tutuklama - 6
Arkadaşlık ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 8 tutuklama - 7
DAHA FAZLA GÖSTER