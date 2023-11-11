Arkadaşlık ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 8 tutuklama
Diyarbakır ve İzmir’de vatandaşları, kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden, arkadaşlık ve evlilik gibi vaatlerle dolandıranlara yönelik düzenlenen "Makyaj" operasyonunda 8 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sahte internet sitesi ve çağrı merkezi kurup evlilik, arkadaşlık gibi vaatlerle para alarak dolandıran şüphelileri tespit etti.