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Arkadaşlık tuzağıyla “taksi parası” oyunu: 4 kişi tutuklandı

İnternet sitelerine verdikleri arkadaşlık ilanlarıyla, ağlarına düşürdükleri kurbanlarını dolandıran 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin taksi parası adı altında IBAN göndererek para aldıkları daha sonra da ortadan kayboldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşlık tuzağıyla “taksi parası” oyunu: 4 kişi tutuklandı - 1

İstanbul polisi son günlerde yapılan şikayetlerin artması üzerine internet sitelerindeki arkadaşlık ilanları aracılığıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arkadaşlık tuzağıyla “taksi parası” oyunu: 4 kişi tutuklandı - 2

Şüphelilerin, internet üzerinde kadın resimleriyle sözde arkadaşlık ilanları verdikleri, ağlarına düşürdükleri kişilerle bir süre konuştukları öğrenildi. Daha sonra buluşma vaatleriyle, kurbanlarından para isteyen şüphelilerin, ardından ortadan kayboldukları tespit edildi.

Arkadaşlık tuzağıyla “taksi parası” oyunu: 4 kişi tutuklandı - 3

ESENYURT’TAKİ ADRESE BASKIN

Polis konuyla ilgili yaptığı soruşturmada olayı gerçekleştiren kişilerin önce kimliklerini ardından Esenyurt’ta kullandıkları adresleri belirledi.

Polis eş zamanlı olarak yaptığı baskınlarda şüpheliler Emrah Ü., Vedat D., Melek A., Ayşenur T.’yi gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda suçlarda kullandığı değerlendirilen 18 adet cep telefonu, SIM kartlar ele geçirildi.
Arkadaşlık tuzağıyla “taksi parası” oyunu: 4 kişi tutuklandı - 4

TUTUKLANDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelilerin bu yöntemi kullanarak onlarca kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

Arkadaşlık tuzağıyla “taksi parası” oyunu: 4 kişi tutuklandı - 5

Şüphelilerin işlemlerinin bitmesinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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