Arkadaşlık tuzağıyla “taksi parası” oyunu: 4 kişi tutuklandı
İnternet sitelerine verdikleri arkadaşlık ilanlarıyla, ağlarına düşürdükleri kurbanlarını dolandıran 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin taksi parası adı altında IBAN göndererek para aldıkları daha sonra da ortadan kayboldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul polisi son günlerde yapılan şikayetlerin artması üzerine internet sitelerindeki arkadaşlık ilanları aracılığıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon yaptı.