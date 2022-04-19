Artvin Şavşat'ta 6 ev yandı: 1 ölü, 1 kayıp

Artvin'in Şavşat ilçesinde; 6 ev ile 3 samanlığın hasar gördüğü yangında 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi de aranıyor.

Haberler - DHA 19.04.2022 - 12:03 | Son Güncelleme : 19.04.2022 - 12:08

Artvin Şavşat'ta 6 ev yandı: 1 ölü, 1 kayıp - 1

'in Şavşat ilçesi Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir adreste çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer ev ve samanlıklara sıçradı.

Artvin Şavşat'ta 6 ev yandı: 1 ölü, 1 kayıp - 2

İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Artvin Şavşat'ta 6 ev yandı: 1 ölü, 1 kayıp - 3

Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre; 6 ev ile 3 samanlık hasar gördü.

Artvin Şavşat'ta 6 ev yandı: 1 ölü, 1 kayıp - 4

Yanan evlerin birinde Mehmet Kaya'nın (77) cansız bedenine ulaşıldı, eşi Esmer Kaya'yı (75) arama çalışmaları ise sürüyor.

Artvin Şavşat'ta 6 ev yandı: 1 ölü, 1 kayıp - 5

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