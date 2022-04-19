Artvin Şavşat'ta 6 ev yandı: 1 ölü, 1 kayıp

Haberler - DHA 19.04.2022 - 12:03 | Son Güncelleme : 19.04.2022 - 12:08
Artvin'in Şavşat ilçesi Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir adreste çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer ev ve samanlıklara sıçradı.
İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre; 6 ev ile 3 samanlık hasar gördü.
Yanan evlerin birinde Mehmet Kaya'nın (77) cansız bedenine ulaşıldı, eşi Esmer Kaya'yı (75) arama çalışmaları ise sürüyor.