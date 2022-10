Artvin'i böcek bastı

Böceklerin evleri ve bahçeleri sardığını ifade eden Salih Külünk ise "Mahsullerimiz, fasulye ve fındığımız zarar gördü. Sebze yetişmez oldu. Buna önlem alınması lazım" dedi. Evinin çatısında yuvalayan böcekleri gösteren Miraç Bozkan, "Her yeri rehin aldılar. Yatağımızdan çıkıyorlar, geceleri yatamaz olduk. Evin her köşesine yuvalıyorlar. Çatıda, banyoda, lavaboda her yerdeler. Bu illet, her yere bela oldu. Kokusu midemizi bulandırıyor" diye konuştu.