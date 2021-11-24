Aşçılık yaptığı anaokulunun patronu oldu

"ŞİMDİ KENDİ OKULUM KENDİ ÇOCUKLARIM VAR"

Üniversite sınavından iyi puan alarak Çocuk Gelişim Bölümü'nü kazandığını dile getiren Yılmaz, şunları söyledi;

"Onu da severek okumaya başladım. Sonra dedim ki 'artık bu bir işaret' çocukları çok seviyorum. Çünkü son çalıştığım yerde şunu diyordum; profesyonel bir mutfakta çalışıyordum.

Anaokulunda çalışmak istiyorum ben hep. Oradan çıkıp anaokuluna aşçı olarak çalışmak istiyordum. Bir ay sonra da kendi okulum oldu. Allah yardım etti, çok istedim çok hayalini kurdum.