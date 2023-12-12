Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman?

İLK TOPLANTI GERİDE KALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etti.



Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve Karayolları'nda çalışan bir taşeron işçi toplantıya katılarak, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.