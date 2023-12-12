Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ heyeti, işveren tarafını temsilen ise TİSK heyeti katıldı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman?

Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman? - 1

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İlk toplantıda ücret konuşulmadığı öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı açılış konuşmasında “Asgari ücreti çalışanlarımızın gelirini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız“ dedi. Tüm gözler şimdi ikinci toplantının tarihinde.

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Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman? - 2

ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman? - 3

İLK TOPLANTI GERİDE KALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etti.

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve Karayolları'nda çalışan bir taşeron işçi toplantıya katılarak, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman? - 4

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bu ayın son günlerinde 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin belli olacağı tahmin ediliyor.

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