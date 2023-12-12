Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ heyeti, işveren tarafını temsilen ise TİSK heyeti katıldı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İlk toplantıda ücret konuşulmadığı öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı açılış konuşmasında “Asgari ücreti çalışanlarımızın gelirini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız“ dedi. Tüm gözler şimdi ikinci toplantının tarihinde.