Trabzon Uluağaç Mahallesi'nde kadınlar 26 yıldır yük taşımıyor

Kurtuluş, kadınların sadece ev işlerinde çalıştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu gelenek 26 yıldır böyle devam ediyor. Kadınlarımız da verdiğimiz değeri anladı. Onları önemsiyoruz. Erkekler duruma alıştı, şikayet etmiyorlar. Hiç kimse bu işten rahatsız değil, şu ana kadar verilen bir cezamız da yok. Herkes kurallara tam uyuyor, memnunuz. Kadınlarımız da annelerimiz de memnun."