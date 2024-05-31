Trabzon Uluağaç Mahallesi'nde kadınlar 26 yıldır yük taşımıyor
Trabzon'un Uluağaç Mahallesi'nde yıllardır örnek bir karar uygulanıyor. İhtiyar heyeti 1998 yılında "Kadınının araç olarak kullanılamayacağını" gerekçe göstererek kadınlara yük taşıma yasağı getirdi. Ağır işleri kendileri yapan erkekler bu karara çeyrek asırdır uyuyor.
İlçeye 13 kilometre mesafede yer alan Uluağaç Mahallesi'nde, köy statüsünde olduğu 1998'de ihtiyar heyetince "Küreselleşen dünyada kadınının araç olarak kullanılamayacağı" gerekçe gösterilerek kadınlara yük taşıma yasağı getirildi.