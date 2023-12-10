Asgari ücrette ilk toplantı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne zaman belli olur?
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yapacak. Peki, asgari ücrette ilk toplantı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne zaman belli olur?
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç, resmi olarak başlayacak. 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında mevzuata göre aralık ayında 4 kez toplanacak. Komisyon, enflasyon oranları, geçim şartları ve ekonomik göstergeleri değerlendirerek yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. İşte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı hakkında bilgiler...