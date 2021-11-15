Aşiret düğününde gelinle damada 1 kilo altın

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı.

Haberler - İHA 15.11.2021 - 20:07

Aşiret düğününde gelinle damada 1 kilo altın - 1

Silopi ilçesinde Savaş Işık ve Mizgin Işık çiftinin düğün salonunda gerçekleşen düğüne Ertoşi Gevdan Aşireti Ağası Mehmet Aslan ile Van, Hakkari, Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul, Irak ve İran'dan gelen aşiret üyeleri katıldı

Aşiret düğününde gelinle damada 1 kilo altın - 2

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli düğünde 130 adet koyun kesilirken, 2 ton da pirinç kullanıldı.

Aşiret düğününde gelinle damada 1 kilo altın - 3

Aşiret ağası Mehmet Aslan ve aşiretin önde gelen isimlerinin 288 bin lira bahşiş verdiği düğünde geline 1 kilogram ağırlığında altın takı takıldı. Takılan altın ve paraların ise toplam 1 milyon 258 bin lira olduğu öğrenildi.

Aşiret düğününde gelinle damada 1 kilo altın - 4

Damat Savaş Işık, çok mutlu olduğunu belirterek, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan akrabalarına teşekkür etti.

Aşiret düğününde gelinle damada 1 kilo altın - 5

Damadın amcası Abdullah Işık da görkemli bir düğün yaptıklarını belirtti. Işık, "Çok iyi geçti. Düğüne katılan Ertoşi Gevdan Aşireti'nin ağası olan başta Mehmet Ağa, Van'dan, Hatay'dan, Adana, Mersin, Kuzey Irak'tan yani bütün illerden akrabalarımız katıldı. 1 milyon 250 bin TL para takıldı düğünde. Gelenlerin hepsinin ayağına sağlık. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Aşiret düğününde gelinle damada 1 kilo altın - 6
Aşiret düğününde gelinle damada 1 kilo altın - 7
Aşiret düğününde gelinle damada 1 kilo altın - 8

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