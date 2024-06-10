Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu