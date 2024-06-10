Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?)
Yeni haftada ülke genelinde sıcaklar artıyor, bazı bölgelerde aşırı sıcaklar etkili olacak. Önümüzdeki 3 gün boyunca sıcaklıklar artmaya devam ederek, Perşembe ve Cuma günü haftanın en yüksek değerlerine ulaşacak. Bazı illerde sıcaklıklar 45 dereceye yaklaşacak. Güneş çarpması tehlikesi hafta boyu devam edecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni haftada hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
2024 ilkbaharı tarihe, tüm zamanların en sıcak ilkbaharı olarak geçerken sıcaklıklar Haziran ayında da artmaya devam ediyor. Yeni haftada önümüzdeki 3 gün boyunca sıcaklıklar artarken, Perşembe ve Cuma günü haftanın en yüksek değerlerine ulaşacak. Güneş çarpması tehlikesi hafta boyu devam edecek.