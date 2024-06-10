Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Yeni haftada ülke genelinde sıcaklar artıyor, bazı bölgelerde aşırı sıcaklar etkili olacak. Önümüzdeki 3 gün boyunca sıcaklıklar artmaya devam ederek, Perşembe ve Cuma günü haftanın en yüksek değerlerine ulaşacak. Bazı illerde sıcaklıklar 45 dereceye yaklaşacak. Güneş çarpması tehlikesi hafta boyu devam edecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni haftada hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

2024 ilkbaharı tarihe, tüm zamanların en sıcak ilkbaharı olarak geçerken sıcaklıklar Haziran ayında da artmaya devam ediyor. Yeni haftada önümüzdeki 3 gün boyunca sıcaklıklar artarken, Perşembe ve Cuma günü haftanın en yüksek değerlerine ulaşacak. Güneş çarpması tehlikesi hafta boyu devam edecek.

Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor: Haziran ayına dikkat!

TÜRKİYE HABERLERİ

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren daha da artacak.

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5
Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9
Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 11
Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Artvin, Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 15

10 HAZİRAN PAZARTESİ

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 16

11 HAZİRAN SALI

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 17

12 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 18

13 HAZİRAN PERŞEMBE

Aşırı sıcaklar geliyor: Bazı iller 45 dereceyi görecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 19

14 HAZİRAN CUMA

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